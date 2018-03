Żmigrodzianin podpisał kontrakt ze Śląskiem Wrocław!

Jeden dzień po swoich 16-urodzinach otrzymał lekko spóźniony, ale niezwykły prezent. W miniony poniedziałek pochodzący ze Żmigrodu bramkarz Gracjan Korytkowski podpisał profesjonalny kontakt ze Śląskiem Wrocław!

O takim prezencie urodzinowym marzy z pewnością każdy nastoletni fan futbolu, który swoje życie poświęcił na ciężkie i systematyczne treningi. Gracjan Korytkowski od najmłodszych lat trenował w żmigrodzkim Piaście.

Kiedy miał 10 lat wraz ze swoim o 2 lata starszym bratem Jakubem, postanowili zamienić swój macierzysty klub na Śląsk Wrocław, gdzie dalej rozwijali swoje umiejętności piłkarskie. Jak się okazało szybciej eksplodował talent uzdolnionego bramkarza, a dowodem na to były powołania Gracjana na konsultacje młodzieżowej reprezentacji Polski. Takie wyróżnienia świadczą o tym, że w danym zawodniku drzemie olbrzymi potencjał i ma szansę na sukces w dorosłym futbolu.

Teraz w wieku 16 lat Gracjan podpisał swój pierwszy profesjonalny kontrakt. W miniony poniedziałek w towarzystwie swojej Mamy oraz Dyrektora Sportowego wrocławskiego klubu Dariusza Sztylki uzdolniony nastolatek spisał stosowne dokumenty.

– To perspektywiczny zawodnik, który bardzo dobrze rozwija się w naszej akademii. Jest inteligentnym chłopakiem, co również pokazuje na boisku. Wiele razy oglądałem go na żywo w treningach i meczach. Jeśli nadal będzie tak pracować, to jestem pewny, że w perspektywie czasu dołączy do kadry I zespołu, czego oczywiście mu życzę – mówi o Gracjanie na oficjalnej stronie internetowej wrocławskiego klubu Dariusz Sztylka.

A jak to ważne wydarzenie odebrał sam zawodnik?

– To dla mnie bardzo ważny dzień. Nie spodziewałem się, że tak potoczy się moja przygoda z piłką i cieszę się, że w Śląsku mogłem podpisać swój pierwszy profesjonalny kontrakt. W zespole czuję się bardzo dobrze, moim marzeniem jest debiut w I drużynie, ale wiem, że jeszcze przede mną długa droga. Teraz skupiam się na grze w juniorach i na zbliżającym się sezonie Centralnej Ligi Juniorów – dodał młody golkiper.

Gracjanowi Korytkowskiemu w imieniu redakcji oraz fanów piłki nożnej z powiatu trzebnickiego gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów oraz jak najszybszego debiutu w Lotto Ekstraklasie!