Uratowali rączkę dziecka pogryzionego przez psa

W ostatnim czasie trzebniccy lekarze Szpitala im. św. Jadwigi Śląskie dali szanse na normalne życie dwóm osobom: 9-letniemu chłopczykowi, którego pogryzł pies i dorosłemu mężczyźnie. Chłopczykowi, którego pogryzł pies wszyli rękę w brzuch, a mężczyźnie przeszyli palec z nogi do ręki.

Zwykłemu śmiertelnikowi takie operacje wydają się mało prawdopodobne: wszycie ręki do brzucha, przeszczepienie palca z nogi do ręki? Jak to możliwe? Takie rzeczy dzieją się w naszym trzebnickim szpitalu. O Szpitalu im. św. Jadwigi Śląskiej jest głośno w mediach; w prasie i w telewizji, a wszystko za sprawą niecodziennej operacji.