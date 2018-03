Gdy niemowlak unosi głowę, czy powinniśmy podać mu ręce i zachęcać do podciągania się do siadu?

Czy nasz niemowlak jest już gotowy na siad? Co robić gdy wysoko unosi głowę leżąc na plecach?

W pewnym momencie swojego życia, kiedy niemowlę leżąc na plecach potrafi bawić się i obracać na brzuszek, możemy zauważyć, że maluszek unosi głowę z podłoża i próbuje przyjąć wyższą pozycję.

Czy w ten sposób chce usiąść?

Czy jest już na to gotowy? Czy powinniśmy wtedy podać mu ręce i zachęcać do podciągania się do siadu? Wielu Rodziców zadaje mi to pytanie praktycznie codziennie, dlatego postanowiłam krótko wyjaśnić tę sytuację.

Dziecko podejmując taką aktywność głowy i górnej części tułowia daje nam znak, że w pozycji leżącej osiągnęło już bardzo dobrą kontrolę głowy i jest chętne poznawać świat z innej, wyższej pozycji, przecież to zupełnie nowa perspektywa! Dodatkowo zdążyło już ją trochę poznać, bo często nosząc maluszka czy odpoczywając z nim w fotelu zapewniamy mu właśnie taką nieco wyższą pozycję. Odpowiadając na pytania Rodziców, często sugeruję, aby nie podciągać niemowlaka do siadu podając mu nasze palce, w ten sposób nawet nam, dorosłym ciężko usiąść z pozycji leżącej, dodatkowo bobasy bardzo często unoszą barki w kierunku uszu i nie wykorzystują pracy mięśni tułowia a jedynie podciągają się na rączkach i napinają obręcz barkową.

Znacznie bardziej wolimy, kiedy niemowlę nie potrzebuje żadnej pomocy i samo siada (najczęściej z pozycji czworaczej kierując pupę w tył i do boku oraz odpychając się rękami od podłoża).

Jeśli Rodzice chcieliby w jakiś sposób pokazać dziecku przyjęcie wyższej pozycji, to proponuję by niemowlę leżące na plecach i unoszące głowę wysoko, chwycić obiema rękami za tułów, pokierować go na jedną ze stron, tak by zapierając się na łokciu, a później na dłoni, mogło przyjąć siad boczny z podparciem, następnie w ten sam sposób możemy poprowadzić dziecko do leżenia na plecach.

Niemowlę nauczy się, że aby uzyskać pozycję siedzącą rączki muszą pchać w podłoże, a nie ciągnąć dostępne pomoce.

Mgr Weronika Meller

Terapeuta NDT-Bobath z Centrum Zdrowia Emvit