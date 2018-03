Podróż pełna radości

Zima dobiega końca i powoli docierają do nas promyki ciepłego słońca. Śnieg topi się i niebawem zacznie odkrywać trawę oraz pierwsze wiosenne pąki. Myślami zaczynamy uciekać w stronę odległych jeszcze wakacji. W planach pojawiają się wyjazdy, szukamy tej idealnej walizki, która zmieści wszystko to, co będzie nam niezbędne daleko od domu i nie zniszczy się w samolocie. Na kolanach rozkładamy mapę i marketem rysujemy zawiły labirynt, który poprowadzi nas do wybranych muzeów, ukrytych kawiarenek i najlepszych restauracji. Wyliczamy koszty biletów, szukamy połączeń w postaci busów, zastanawiamy się, czy aby na pewno taksówka nie spóźni się na lotnisko.

Przyjemność decydowania

A może lepiej zostać u siebie? Może warto zobaczyć coś, co mamy tuż pod nosem? Pojeździć Toyotą po Warszawie, odkryć stolicę i okolice? Wybrać idealny model i wyświetlić nasz labirynt na mapie GPS? Do bagażnika samochodu możemy włożyć starą, ulubioną torbę, która jest cięższa niż dopuszczalne w bagażu podręcznym na lotniskach 10 kilo. Nigdzie nie musimy się spieszyć, auto zawsze czeka pod domem w gotowości, a my spokojnie możemy wypić poranną kawę. Niezależnie od tego, czy chcielibyśmy poruszać się Toyotą w Warszawie samotnie, czy wspólnie z rodziną, to komfort i wygoda zawsze będą zachowane, a wiadomo, że samochód z wygodnymi fotelami, dużą ilością miejsca i cichą pracą silnika gwarantuje udaną podróż.

Szybko i bezproblemowo

Wypoczynek chcemy zacząć jak najszybciej, dlatego wyjeżdżamy z domu przeważnie w nocy i w pośpiechu. Często nie mamy czasu przejrzeć auta i upewnić się, że jego stan techniczny pozwala na bezpieczne dalsze bądź krótsze wojaże. Nic bardziej nie denerwuje i nie napawa stresem jak popsuty samochód na środku drogi. W serwisie Toyoty w Warszawie każdy pojazd jest dokładnie sprawdzony. Wsiadając do wybranego modelu, masz pewność, że dojedziesz do celu i zaparkujesz przed wszystkimi wybranymi miejscami, do których prowadzi twój labirynt.

Konkurencja dla samolotu

Samolot lata szybciej, ale nie daje takiej przyjemności jak prowadzenie auta. Dobrze wiemy o tym, że trzymając w rękach kierownicę, możemy sami decydować o przebiegu naszego wyjazdu. Gdy chcemy zrobić przerwę, odsuwamy fotel i wyciągamy nogi, zatrzymujemy się na pobliskiej stacji i idziemy do bagażnika po butelkę wody. Możemy zboczyć z trasy, kiedy tylko chcemy, pokonać krętą, mało uczęszczaną wiejską drogę, obserwować ciągle zmieniający się krajobraz, by w końcu odkryć malownicze, małe miasteczko. Czas przestaje mieć znaczenie, bo jazda sprawia nam czystą radość.

Wakacje za kółkiem

Samochodem dojedziemy prawie wszędzie. Możemy objechać nasze własne miasto, zwiedzić stolicę, wybrać się na drugi koniec Polski czy zapakować walizki do bagażnika i wyjechać za granicę. Niezależnie od tego, jaki kierunek obierzemy, to wygoda, przestrzeń, bezpieczeństwo i przyjemność prowadzenia będą miały dla nas znaczenie. A czemu akurat Toyota? Bo dostępne w jej ofercie modele gwarantują, że nie będziemy mogli doczekać się kolejnego wyjazdu.

