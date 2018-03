KSW 43 – MMA powraca do Wrocławia

W dniu 14 kwietnia 2018 roku we wrocławskiej Hali Stulecia odbędzie się 43. gala KSW. Zapowiedziane walki szykują się niezmiernie ciekawie. W oktagonie zawalczą doświadczeni zawodnicy, mogący pochwalić się umiejętnościami na najwyższym poziomie. Interesującym pojedynkiem wydaje się być walka Wrocławianina Damiana Janikowskiego z Yannickiem Bahati.

KSW 43 we Wrocławiu – karta walk

Federacja KSW do tej pory zapowiedziała tylko 3 walki, które odbędą się podczas wrocławskiej gali. Zaprezentowane nazwiska zwiastują bardzo ciekawe i ekscytujące pojedynki. Przedstawiamy aktualną kartę walk podczas KSW 43.

Damian Janikowski – Yannick Bahati

Przeciwnikiem Wrocławianina będzie Yannick „Czarna Mamba” Bahati – zawodnik urodzony w Kongo i reprezentujący Anglię, były mistrz dwóch organizacji. Yannick swoją przygodę z MMA zaczął w 2010 roku. Pierwsze 3 zawodowe walki wygrał nokautując przeciwników. Wtedy to zainteresowała nim się organizacja BAMMA, a później EFC. Swój pierwszy pojedynek w organizacji EFC przegrał z Dalchą Lungiabulą, co z pewnością było demotywujące dla Czarnej Mamby. Yannick wygrał trzy kolejne pojedynki w EFC, co przyczyniło się do rozwoju jego kariery. W 2016 roku Bahati został nowym mistrzem wagi średniej EFC Worldwide pokonując JP Krugera. Zawodnik ten z powodu dwóch ostatnich porażek stracił oba pasy mistrzowskie. W trakcie KSW 43 zmierzy się z Damianem Janikowskim, dla którego będzie to trzeci występ w formule MMA. Wrocławianin wygrał dwie poprzednie walki, jednakże starcie z Yannickiem będzie dla niego najcięższe.

Michał Andryszak – Philip De Fries

Kolejnym ogłoszonym pojedynkiem jest walka Andryszaka z De Friesem. Philip De Fries jest mistrzem walki w parterze. Zawodnik reprezentujący Anglię na czternaście wygranych starć aż jedenaście z nich kończył dusząc przeciwnika lub zakładając mu dźwignię. Philip podczas KSW 43 zmierzy się z Michałem Andryszakiem, który po długiej przerwie od startów w KSW powrócił do oktagonu na KSW 39: Colosseum, kiedy to zastępując Karola Bedorfa pokonał w pierwszej rundzie Michała Kitę. Na 41. gali KSW w 26. sekundzie położył na deski byłego mistrza królewskiej kategorii Fernando Rodriguesa Jr.

Roberto Soldić – Dricus Du Plessis

Stawką tej konfrontacji jest past mistrzowski, który obecnie jest w posiadaniu Soldića. Roberto zdobył pas po pokonaniu wieloletniego mistrza organizacji, Borysa Mańkowskiego. Co ciekawe, zawodnik zastępował Dricusa Du Plessisa, z którym zmierzy się podczas KSW 43 we Wrocławiu. Bilans Roberto to 13-2. Du Plessis jest podwójnym mistrzem organizacji EFC. Reprezentant RPA, zwany Stillknocks-em w swojej karierze tylko raz odniósł porażkę. Niefortunna dla niego walka odbyła się w sierpniu 2014 roku. Od tamtego czasu Dricus zwyciężył wszystkie swoje pojedynki.

KSW 43 – informacje o wydarzeniu

Gala KSW 43 odbędzie się 14 kwietnia 2018 roku we Wrocławiu w Hali Stulecia. Ostatnie tego typu wydarzenie w stolicy Dolnego Śląska federacja zorganizowała w grudniu 2013 roku. Powrót do Wrocławia wydaje się być jeszcze ciekawszy z powodu walki Wrocławianina Damiana Janikowskiego. Nazwiska, które pojawią się na gali wywołują dreszczyk emocji. Obecność każdego fana MMA jest wręcz obowiązkowa!

