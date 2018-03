Kilka pomysłów na wspólne spędzenie czasu przed Bożym Narodzeniem

Boże Narodzenie to wyjątkowy, rodzinny czas, który warto spędzać z najbliższymi. Brakuje ci pomysłu na to, co zrobić, aby dzieci wspominały te chwile przez długie dni. Poniżej kilka podpowiedzi na to, jak zaczarować świąteczny czas! Wspólne pieczenie pierniczków, pisanie listów do św. Mikołaja, przygotowywanie dekoracji bożonarodzeniowych, a także wykonanie kalendarza adwentowego przyniesie dużo zabawy.

Pieczenie i dekoracja świątecznych pierniczków

Wspólne pieczenie pierniczków przynosi dużo zabawy i rozwija kreatywność. Możecie wybrać różne foremki, a także przygotować kolorowe lukry i ozdoby. Zaletą pierniczków jest to, że ich przygotowania nie trzeba planować na dzień przed świętami, bo stracą świeżość. Można to zrobić tydzień wcześniej. Do wspólnego pieczenia pierników zaproś też inne osoby, np. przyjaciół oraz ich dzieci. Dobra zabawa i dużo radości gwarantowane!

Wspólne pisanie listów do św. Mikołaja

Innym pomysłem jest wspólne przygotowane listu do św. Mikołaja. Można skorzystać z gotowych szablonów, albo stworzyć coś własnego. Jeżeli twoje dziecko ciągle jeszcze wierzy w św. Mikołaja, napiszcie razem list. Dużo zabawy będzie nie tylko przy pisaniu jego treści, ale także podczas jego ozdabiania.

Istnieje duża szansa, że dziecko otrzyma odpowiedź zwrotną od Mikołaja. Będzie tak, jeżeli skorzystasz z usług, jakie proponuje strona Listymikolaja.pl. To tu można zamówić spersonalizowany list, bądź odpowiedź wideo. Zamówienie przebiega w kilku prostych krokach, a radość dziecka zapewne będzie bardzo duża!

Dekoracje bożonarodzeniowe, które przetrwają lata!

Pierniczki upieczone, list do św. Mikołaja wysłany , czas na przygotowanie wspólnych dekoracji, które przyozdobią świąteczny stół, okna, drzwi i choinkę. Bardzo możliwe jest, że takie ozdoby przetrwają długie lata. I nawet wtedy, kiedy dzieci już dorosną, z sentymentem będą spoglądać na bombki, które przygotowały mając 5, bądź 8 lat.

Niebanalny kalendarz adwentowy

Gotowy kalendarz możesz bez problemu kupić w sklepie ze słodyczami, bądź zamówić przez internet. Jednak, jeżeli zależy ci na czymś więcej, zróbcie własny kalendarz. Może być wykonany z papieru, albo uszyty z materiału. Dodatkową radość przyniesie codzienne wyciągane z kieszonek prezentów niespodzianek. Jedną z opcji jest schowanie do nich słodyczy, można także umieszczać w kieszonkach zabawki, jak również różne liściki z zadaniami-zabawami.

Wspólne przygotowywanie kolęd

Święta Bożego Narodzenia to także czas śpiewania kolęd. A może stworzycie własną, oryginalną kolędę, pastorałkę? Układanie takiego tekstu może być znakomitą zabawą, podobnie, jak zaprezentowanie kolędy podczas wieczoru wigilijnego.

