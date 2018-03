Już w sprzedaży 13/2018 numer NOWej gazety trzebnickiej

Drodzy Czytelnicy prezentujemy Wam najnowszy numer NOWej gazety trzebnickiej. Od czwartku zawsze do nabycia w ponad 140 punktach na terenie całego powiatu trzebnickiego. Warto czytać i wiedzieć co dzieje się w twojej okolicy. Jakie decyzje podejmują rządzący. My na bieżąco śledzimy poczynania włodarzy i o najistotniejszych z nich informujemy naszych Czytelników. Jesteśmy na najciekawsze wydarzeniach kulturalnych i sportowych. Opisujemy ludzkie historie i dramaty, staramy się nagłaśniać i pomagać, tam gdzie dzieje się niesprawiedliwość. Tego nie znajdziesz w propagandowych gazetkach gminnych.

Polecamy najnowszy numer NOWej gazety trzebnickiej

W numerze:

Praca urzędów w Wielki Piątek

Odeszli

Czy zauważasz w swojej miejscowościach problem bezdomnych zwierząt?

Ceny paliw

Pytań unikają jak ognia

Radni i ryby

Powstanie nowa biblioteka miejska

Piwo w gminnym ośrodku zdrowia

Uderzył w drzewo i wpadł do rowu

Nadal płoną suche trawy

Strażacy ewakuowali 12 osób

Udzielili pomocy przed przyjazdem pogotowia

Paliły się sadze w kominach

Spłonął cmentarny kontener

Pół miliona na wymianę kotłów

Poszukaj jajeczek od Zajączka

Oborniki Śląskie w skrócie

Dostaną kasę

Karta seniora – można składać wnioski

Uderzyła w barierę energochłonną

Pobierz bilet, bo dostaniesz mandat

Kiedy otwarcie Biedronki?

Na S5 płonęły 2 auta

Śmieci w sąsiedztwie wielkiego osiedla i atrakcji turystycznej?

Co robi władza?

Jarmark Wielkanocy w Psarach

Rusza budowa drogi rowerowej

Wystawa Tradycyjnych Stołów Wielkanocnych

Droga, która rujnuje właścicieli baru

Parking nabiera kształtów

Wszyscy muszą się wyprowadzić

Najważniejsza jest równość kobiet i mężczyzn

Tu mieszkam i tu się uczę

Krótka podróż po Ziemi Świętej

Jesteś przedsiębiorcza? To projekt właśnie dla Ciebie!

OGŁOSZENIA DROBNE

MAGAZYN

Trzebnicki Kiermasz Wielkanocny

Tu warto być

Przegląd piosenki przedszkolnej w Pęgowie

Wieści w Brzasku zapisane

Repertuar kin

Informator powiatowy

Jajko wydmuszka dziełem sztuki

Zawonia szukała wielkanocnego zająca

Kartka z kalendarza

Horoskop

Wielkanoc na żmigrodzkim rynku

Prusice postawiły na lokalne dobra

Zdaniem przedszkolaka

Pierwszy Dzień Wiosny… był trochę później

Nowo narodzeni

OGŁOSZENIA LEKARSKIE

SPORT

Ruszyła liga wiejska

Cóż to były za emocje! Bór wygrał jedną bramką!

Medale na Mistrzostwach Wielkopolski

Piast pozytywnie zaskoczył na początku wiosny

Otwarcie sezonu z przytupem, pokazali co potrafią

W marcowym biegu wystartowało 80 zawodników

Tabele i wyniki sportowe