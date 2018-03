Jaki hosting domen wybrać?

Prędzej czy później każdy, kto myśli poważnie o działalności biznesowej, stanie przed problemem obecności w internecie. Uruchomienie własnej strony www nie jest trudne. Obok domeny, potrzebny będzie jednak także dobry hosting.

Nieobecność w internecie oznacza coraz częściej także brak możliwości dotarcia do szerszego grona klientów. Coraz więcej Polaków nie tylko jest online przez wiele godzin dziennie, ale także dokonuje zakupów przez internet. To okazja zatem, aby zaoferować im swoje produkty lub usługi. Należy oczywiście zacząć od wyboru domeny, które staje się adresem serwisu internetowego. Potrzebny będzie jednak także hosting domen.

Do czego potrzebny jest hosting?

Aby odpowiedzieć sobie na to pytanie, należy wyjaśnić, w jaki sposób funkcjonuje dowolny serwis www w internecie. Wspomnieliśmy już, że taka witryna potrzebuje adresu w postaci domeny (ewentualnie subdomeny, ale nie to jest tematem tego artykułu). Trzeba jeszcze zapewnić miejsce, z którym powiąże się daną domenę i umieści się w nim wszystkie pliki naszego serwisu internetowego. W skrócie można napisać, że chodzi o pewną przestrzeń na dysku, który na stałe jest podłączony do internetu. Mówimy wtedy tak naprawdę o serwerze. Możemy wynająć część zasobów serwera lub zarezerwować serwer dedykowany tylko dla nas. W każdym razie mamy wtedy do czynienia z hostingiem domen i stron. Dzięki temu, że umieścimy pliki serwisu www na takim dysku, będzie on wyświetlany online, a także zostanie zaindeksowany przez wyszukiwarki (umieszczony w ich rejestrze).

Dobry hosting domen, czyli jaki?

Na rynku znajdziemy bardzo wiele różnych ofert hostingu. Skąd wiadomo, który jest dobry? Wiele zależy tak naprawdę od potrzeb naszego serwisu internetowego. W każdym razie warto stawiać na hosting domen znanych i doświadczonych dostawców, którzy oferują różne plany hostingowe. Niektórzy z dostawców pozwalają testować za darmo hosting przez pewien okres (np. Domeny.pl przez 14 dni) i proponują taki hosting w pakiecie z innymi usługami, co jest zdecydowanie najkorzystniejsze pod względem kosztów. Jeśli zamierzamy uruchomić stronę firmową lub sklep internetowy, lepiej unikać darmowego hostingu, który często jest niższej jakości i wiąże się z wyświetlaniem reklam oraz wieloma innymi ograniczeniami. Najlepiej wybrać hosting profesjonalny, z dobrym wsparciem technicznym o parametrach dostosowanych do potrzeb konkretnej witryny internetowej. Nie oznacza to jednak, że trzeba wybierać najwyższy plan hostingowy, ponieważ można go zmienić, gdy zajdzie taka konieczność.

Dobry hosting domen to tak naprawdę podstawa bezproblemowego działania serwisu internetowego. Wszelkie awarie czy powolne otwieranie się stron www może wpływać negatywnie na opinię o witrynie i w konsekwencji prowadzić do utraty użytkowników. Trzeba skutecznie temu przeciwdziałać, stawiając na wysokiej jakości hosting.

SPONSOROWANE