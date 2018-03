Jak wystawiać się na targach, żeby Cię zapamiętali?

Choć historycznie rzecz ujmując targi branżowe są szansą na to, aby coś sprzedać, współcześnie są raczej okazją do spotkania i rozmowy z potencjalnym klientem. Specjaliści zajmujący się targami i wystawami stawiają diagnozę: charakter targów zmienił się; dzisiaj celem jest kontakt, a nie kontrakt. Wraz ze zmianą samej istoty targów powinno się zmienić nasze podejście do tego typu wydarzeń. Co zrobić, żeby potencjalny klient podszedł do Twojego stanowiska i został przy nim na dłużej?

Wybierz najlepszych przedstawicieli firmy

Jednym z najważniejszych elementów, które wpłyną na powodzenie Twojego wyjazdu na targi, jest to, aby Twoją reprezentację stanowiły odpowiednie osoby. Istotne są tu cechy osobowości i zdolności interpersonalne, takie jak otwartość, komunikatywność, a nawet cierpliwość, ale także szeroka wiedza na temat Twojej oferty i działalności Twojej firmy – nigdy nie wiadomo, jak dociekliwy będzie klient. Pamiętaj, że pracownicy, którzy będą obecni na targach, to wizytówka Twojej firmy i najskuteczniejszy wabik.

Stwórz przestrzeń, w której chce się być

Po drugie – odpowiednio zaaranżowana przestrzeń. Jeżeli zadbasz o komfort i wygodę uczestników targów, chętniej odwiedzą Twoje stoisko. Aby ich przyciągnąć, warto zadbać o elementy, które rzucą im się w oczy, takie jak kolorowe standy czy odpowiednie oświetlenie, ale także zaaranżować strefę, w której będą mogli wypocząć. Najłatwiejszym sposobem na stworzenie takiego miejsca są krzesła reklamowe oraz dmuchane puchy i sofy – wystarczy, że ustawisz je niedaleko swojego stanowiska, a potencjalni klienci na pewno Cię odwiedzą i chętnie wdadzą się z Tobą w dyskusję.

Zachowaj umiar

Skoro targi to miejsce spotkań i kontaktów, musisz pamiętać o tym, aby nie przesadzić z komunikatami sprzedażowymi. Nie zapominaj o tym zarówno w bezpośrednim kontakcie z uczestnikami targów, jak i podczas projektowania swojego stoiska. Pozostaw na nim trochę wolnej przestrzeni – zachowaj umiar, pozostaw białe plamy, które pozwolą uczestnikom na chwilę odpoczynku i spowodują, że reszta materiałów reklamowych będzie lepiej wyeksponowana.

Kilka słów podsumowania

Targi handlowe, mimo że nie zmieniły swojej nazwy, w znaczący sposób zmieniły swoją funkcję. Dla osób, które chcą się na nich wystawiać, oznacza to, że muszą zmienić swój sposób myślenia, aby osiągnąć ustalony wcześniej cel. Nastaw się na nawiązywanie nowych kontaktów i stwórz ku temu jak najlepsze warunki, a wrócisz z targów na tarczy – z pustym wizytownikiem i wieloma nowymi kontaktami zainteresowanych Twoją ofertą klientów.

