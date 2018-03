Jak wybrać chwilówkę na raty?

Chwilówki w Polsce cieszą się ogromną popularnością. Wiele osób korzysta z takich form pożyczania, ponieważ posiada złą historię kredytową i od lat otrzymuje w bankach same odmowy. Na rynku mamy zatrzęsienie dostępnych ofert chwilówek na raty. Instytucje pozabankowe krzyczą do nas z billboardów, w radio i telewizji. Starają się przekonać możliwością uzyskania większej kwoty i dłuższego okresu kredytowania. Do nas należy zadanie, żeby zapoznać się z dostępnymi propozycjami i dokonać dobrego wyboru. Jak tego dokonać? O tym w naszym artykule!

Chwilówka na raty – jakie warunki musi spełniać?

Szukając najlepszej oferty pożyczki gotówkowej zawsze powinniśmy sprawdzić czy spełnia w pełni nasze oczekiwania. Poniżej lista kryteriów, o których nie możemy zapomnieć:

– Przede wszystkim sprawdźmy całkowity koszt pożyczki. Czasem może się zdarzyć, że mimo niskiego oprocentowania, instytucja nalicza jeszcze dodatkowo prowizje lub inne opłaty i dopiero po wliczeniu wszystkich tych składników, dowiemy się ile w rzeczywistości, przyjdzie nam zapłacić za nasze zobowiązanie.

– RRSO czyli rzeczywista roczna stopa oprocentowania. Najprościej rzecz ujmując, jest to koszt naszej pożyczki w stosunku rocznym, wyrażony w skali procentowej. Znając RRSO bardzo łatwo wyliczymy ile przyjdzie nam zapłacić za pożyczoną sumę pieniędzy. Każda instytucja finansowa w Polsce, również ta spoza sektora bankowego, ma obowiązek podania nam wysokości RRSO i wszystkie wyliczają go na podstawie jednego, ogólnie przyjętego wzoru.

– Maksymalna kwota gotówki, jaką możemy pożyczyć. To jasne, jeśli interesuje nas 20 000zł, to nie będziemy zawracać sobie głowy ofertami do max. 10 000zł.

– Okres kredytowania i wysokość wyliczonej raty. Najlepiej, żeby okres spłacania naszej pożyczki nie był zbyt długi, ale to my sami musimy ustalić czy zależy nam na krótkim okresie kredytowania czy odpowiednio niskiej racie. Dobrze przemyślmy tą kwestię, a spłata naszego zobowiązania nie powinna sprawiać nam w przyszłości żadnych trudności.

– Czas rozpatrywania wniosku. Nikt z nas nie chciałby czekać kilka dni na decyzję i zastanawiać się, kiedy wreszcie gotówka pojawi się na koncie. Zdecydowaliśmy się na chwilówkę, więc wymagamy szybkiej decyzji, najlepiej w 15 minut i przelewu na konto jeszcze tego samego dnia.

– Sprawdźmy także wymagany wiek pożyczkobiorcy. Fakt, że nadal się uczymy i mamy zaledwie 18 lat dla wielu instytucji finansowych nie jest przesłanką do skreślenia nas z listy potencjalnych klientów.

Chwilówka na raty – jak wybrać?

Nie musimy być specjalistami w każdej dziedzinie. Niekoniecznie musimy orientować się, co jest najważniejsze przy wyborze pożyczki pozabankowej i na co uważać, żeby uniknąć ewentualnych problemów przy spłacie. Możemy popytać wśród znajomych, pewnie jest ktoś, kto już kilkukrotnie zaciągnął takie zobowiązanie i chętnie będzie służył radą. Tylko skąd pewność, na ile dobrze sprawdził chwilówkę zanim z niej skorzystał? Może dla niego ważna była tylko i wyłącznie wysoka kwota oferowanej gotówki? Zdecydowanie lepiej oprzeć się na rzetelnie opracowanych zestawieniach chwilówek na raty. Tu możemy polecić ranking chwilówek na raty w enerad.pl, ponieważ przedstawia wiarygodne dane i aktualizowany jest na bieżąco. Ważne jest, żeby ranking opierał się na najważniejszych kryteriach, które pokrótce omówiliśmy.

Chwilówka na raty – pożyczać czy nie pożyczać?

Jeśli mamy taką możliwość zaciągnijmy kredyt bankowy, zwykle całkowity koszt zobowiązania jest niższy. Tu również sprawdźmy dostępne możliwości, bo rozbieżność oprocentowania w różnych bankach jest spora. Jeśli banki odrzucają nasze wnioski, mamy na szczęście inne alternatywy. Chwilówka na raty to dobry sposób na sfinansowanie naszych nieplanowanych wydatków.

Jeśli dokonamy dobrego wyboru, na pewno nie pożałujemy swojej decyzji. Będziemy mogli cieszyć się szybką gotówką, za rozsądną cenę. Pamiętajmy, żeby sprawdzić wiarygodność porównywarek pożyczek pozabankowych na raty. Rzetelne zestawienie pomoże nam w podjęciu, jak najbardziej opłacalnej decyzji.

