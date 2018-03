Internetowe zakupy

Zgodnie z poczynionymi oficjalnie badaniami, z roku na rok rośnie liczba produktów, które lądują w naszych cyber koszykach. Możliwości, jakie daje nam Internet, pozwalają nie tylko na zamawianie rzeczy po stosunkowo niższej cenie, ale także trudnych do zdobycia różnych przyczyn – m.in. braku dostępności lub odpowiedniej oferty na tradycyjnym rynku.

Szybciej, sprawniej, taniej

Wielu przedsiębiorców skorzystało na szerzącej się popularności e-sklepów i zrezygnowało z otwierania punktów stacjonarnych, na rzecz całkowicie cyfrowego handlu. Dało to szansę na wybicie się sklepom i artykułom specjalistycznym, uznawanym za przeznaczone do konkretnej rzeszy odbiorców – nieważne czy mówimy tu o sklepie dla kolekcjonerów porcelanowych lalek, artykułów do feng-shui, czy też sklepie ze środkami na erekcję . Prezentacja internetowa artykułów pomaga na szybsze dotarcie do większej ilości osób, a tym osobom na znalezienie tego, co je interesuje. W efekcie następuje intensywny rozwój komunikacji i jeszcze większe zwiększenie popytu oraz podaży, konkurencja rośnie i koło się zamyka. Dzięki temu precedensowi rosną w siłę także firmy kurierskie – gdy włączymy je do całej „akcji”, klientowi wystarczy tylko wybrać produkt z listy i zaczekać, aż ktoś zadzwoni do jego drzwi, by go dostarczyć.

W inną stronę, choć także korzystając z potencjału Internetu, idzie wiele znanych i kochanych przez nas sieciówek. Dają nam one do dyspozycji możliwość złożenia zamówienia online, a potem jego odbioru na miejscu, w którejś ze swoich placówek. Wydłuża to odrobinę klientowi czas potrzebny na zdobycie artykułu (mógłby po prostu przyjść do sklepu i go kupić), ale rekompensuje go w postaci zniżek, promocji i rabatów, dostępnych tylko przy takiej formie transakcji. Jest to oczywiście korzyść obustronna. Sklepy też na tym zyskują – łatwiej dowiadują się, co cieszy się popularnością i nie muszą się obawiać, że towaru zabraknie na sklepowych półkach. Zamówienia online ułatwiają jego odpowiednie ulokowanie i oszacowanie zapotrzebowania na niego. Coraz szersze zastosowanie ma to w branży ubraniowej, zabawkarskiej, ale także m.in. w aptekach (często w stacjonarnym asortymencie brakuje specjalistycznych kremów, szczepionek, leków uspokajających czy środków na erekcję). Lista jest dosyć długa i ciągle się powiększa, ale co jeszcze lubimy kupować online?

W sieci jest wszystko

Okazuje się, że poza wyżej wspomnianymi, zainteresowaniem cieszą się książki, filmy, płyty z muzyką, ale także wszelkiego rodzaju dodatki (np. torebki, biżuteria) oraz artykuły wyposażenia domu. Imponująco wypadają artykuły RTV/AGD oraz produkty zamawiane na różne okazje – np. zestawy prezentowe. Poza przedmiotami użytkowymi, normą stało się już także kupowanie przez Internet biletów do kina, teatru, na koncerty, ale też na pociąg lub autobus. Nie wspominając już o internetowym zamawianiu jedzenia z restauracji, ale także sieciowych sklepów spożywczych. Potrzeba rodzi wynalazek, prawda?

Zostaje więc pytanie – czy jest coś, czego nie jesteśmy w dzisiejszych czasach kupić z pomocą naszego laptopa? Tak samo jak nam zależy na zdobyciu tego, czego potrzebujemy, tak samo sprzedawcom na dostarczeniu nam tego – od nowego stolika do salonu po środki na erekcję . Przy odpowiednich poszukiwaniach jesteśmy w stanie zrobić zakupy nawet w sklepie po drugiej stronie kuli ziemskiej i zdobyć cokolwiek nam się wymarzy.

SPONSOROWANE