Fotel finka – mebel z charakterem

Potrafią się bardzo od siebie różnić. Fotele finka występują w odmiennych wariantach kolorystycznych, różna bywa też ich wielkość czy stylistyka. Jak wybrać najlepsze dla siebie modele, aby popularne fotele ze Skandynawii mogły podnieść komfort domu czy mieszkania?

Materiały, z jakich wykonuje się fotele finka

Fotele finka to meble tapicerowane, do wykonania których wykorzystuje się bardzo różne materiały. Składają się natomiast z dwóch zasadniczych części. A są to drewniane płozy oraz wypełnione pianką i pokryte materiałem siedzisko. W kwestii tego ostatniego najlepiej dostosować fotele do swoich potrzeb i preferencji.

– Producenci mebli oferują między innymi fotele fińskie wykonane ze skór ekologicznych, ale także te uszyte z materiałów łatwo zmywalnych czy pikowanych, tkanin gładkich bądź drukowanych – wylicza przedstawiciel firmy Laris Meble, której fotele finka są do kupienia w sklepie internetowym Fotel-Finka.pl.

Rodzaj materiału dobiera się pod kątem swoich potrzeb, ale również już posiadanego wyposażenia salonu bądź sypialni. Producenci szczycą się, że są w stanie wykonać fotele dostosowane do każdego wnętrza. Klienci mogą zatem śmiało składać swoje precyzyjne zamówienia. Pod względem kolorów i wzorów siedziska ograniczeń praktycznie nie ma, a asortyment dobrego sklepu jest naprawdę szeroki.

Jeżeli chodzi o boki fotela, to najczęściej wykonuje się je z drewna bukowego, brzozowego czy dębowego. Wytrzymałość, a także pewną giętkość, zapewnia tu specjalna technologia łączenia cienkich drewnianych warstw. Pod względem koloru płóz fotela klienci otrzymują szeroki wybór, począwszy od jasnego dębu sonoma, przez buk i olchę, aż po ciemny mahoń oraz wenge. A to jedynie wybrane przykłady dostępnych gatunków drewna.

Uniwersalne fotele w oryginalnej odsłonie

Oryginalny pod względem koloru czy wzoru fotel finka może być uzupełnieniem nie tylko salonowej aranżacji, ale również wpisze się w wystrój sypialni czy domowego biura. Bez znaczenia jaki styl aranżacji się preferuje i które barwy dominują w danym pomieszczeniu, znalezienie odpowiedniego fotela nie powinno być trudne.

Jeżeli wnętrze jest dosyć kolorowe, najlepiej postawić na fotele finka w stonowanych, pastelowych barwach. Tam, gdzie króluje surowy, zimny minimalizm mogą sprawdzić się oryginalne meble w nieco bardziej rzucających się w oczy kolorach. W salonie, w którym znajduje się już sofa bądź kanapa, najlepiej dobierać fotele na zasadzie kontrastu lub szukać rozwiązań pasujących do posiadanego wyposażenia.

Współcześnie bardzo modne jest aranżowanie oryginalnych, jedynych w swoim rodzaju pomieszczeń. Klienci sklepów meblarskich nie chcą kopiować stron z katalogów, zależy im natomiast na urządzeniu domu bądź biura zupełnie po swojemu. Szukając komfortu, ale także sposobu na stworzenie ergonomicznej i przyjaznej człowiekowi przestrzeni, na pewno warto rozważyć meble tak praktyczne, jak fotel finka. Jest lekki, nie zajmuje wiele miejsca, a do tego łączy w sobie walory użytkowe z byciem ciekawym dodatkiem.

Niektóre sklepy dają klientom szansę samodzielnego zaprojektowania swojego przyszłego fotela i właśnie z usług takich firm najlepiej korzystać. Pamiętając, że wysokiej jakości fotel na bazie drewna i dobrej tkaniny posłuży przez długi czas oraz wpisze się w niejedną chwilę wytchnienia dla mięśni, kręgosłupa oraz psychiki.