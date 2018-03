Czy warto założyć system alarmowy w domu?

Jeśli często podróżujesz i obawiasz się włamania do swojego domu, to koniecznie zastanów się nad zainstalowaniem systemu alarmowego. Producenci urządzeń systemów alarmowych oferują na rynku zróżnicowane ceny i typy zabezpieczeń, więc w pierwszej kolejności pomyśl o zapewnieniu bezpieczeństwa dla siebie i rodziny.

Instalacja alarmowa nie tylko dla nowego budownictwa

Zauważ, że większość nowych domów i mieszkań są wyposażone w systemy alarmowe. Zastanawiasz się, dlaczego właściciele nowego budownictwa tak szybko decydują się na założenie alarmu? Niewątpliwie, wynika to z chęci zabezpieczania się przed ewentualną kradzieżą, a także kosztami naprawy.

Po za tym, lepiej jest pomyśleć o przewodowej instalacji alarmowej w czasie wykańczania domu lub mieszkania, ponieważ późniejsze okablowanie będzie wymagało kucia w ścianach. Pocieszającym faktem jest to, że nawet jeśli Twój dom nie ma odpowiedniego podłączenia do systemu alarmowego, to zawsze możesz rozważyć opcję kupna bezprzewodowych urządzeń alarmowych.

Warto także zainwestować pieniądze na monitoring w miejscu pracy

Rodzaje i koszty systemu alarmowego

Najbardziej popularnym rodzajem systemu alarmowego są czujniki. Są to małe urządzenia instalowane w rogu przy suficie pomieszczenia.

Na rynku producenci oferują kilka sposobów instalacji czujników:

czujniki funkcjonujące w oparciu o podczerwień (tzw. czujniki pasywne),

czujniki dualne, które dodatkowo działają w oparciu o mikrofale,

czujniki wyposażone w sensor dźwiękowe.

W zależności od Twoich preferencji, ceny czujników są zróżnicowane. Cena zakupu kilku czujników pasywnych i ich instalacji waha się w granicach 2 tys. zł. Jeśli chciałbyś dodatkowo poszerzyć system alarmowy np. o czujnik zbicia szyby, koszt już będzie większy i będziesz musiał wydać o ok 100 zł więcej.

Aby uniknąć kucia w ścianach producenci systemów alarmowych proponują urządzenia bezprzewodowe, które są droższe niż przewodowy system alarmu.

Rozbudowana instalacja systemu alarmowego wyposażona m. in. w czujniki otwarcia okien, czujniki dymu, czujniki gazów usypiających może Cię kosztować blisko 5 tys. zł. Ponadto masz możliwość podłączenia systemu alarmowego do monitoringu, co wiążę się ze współpracą z agencją ochrony.

Pamiętaj, że najlepszym rozwiązaniem przy instalacji alarmowej jest skorzystanie z usług jednej firmy. Kompleksowa usługa, tj. zaprojektowanie systemu alarmowego, jego konfiguracja czy montaż pozwala na szybsze uruchomienie instalacji alarmowej i pozwala na szybkie usuwanie ewentualnych usterek.

Czy warto założyć alarm w domu?

Jeśli wydaje Ci się, że instalacja alarmowa nigdy Ci się nie przyda, bo mieszkasz na spokojnym osiedlu i nigdy żadnego włamania nie było, to popełniasz błąd. Włamywacze są na tyle przebiegli, że nawet nie przyjdzie Ci do głowy, kiedy mogą Cię okraść. Nawet jeśli nigdy nie planujesz długich wyjazdów, to nie myśl, że nikt się nie włamie do Twojego domu lub mieszkania. Nie trzeba zbyt wiele o takie nieszczęście – wystarczy tylko pójść do sąsiadki wieczorem na herbatę, a potem możesz być bardzo rozczarowany. Co więcej, możesz nawet nieświadomie dać tzw. zielone światło dla włamywaczy. Opuszczone rolety w domu dają znak dla włamywaczy o Twojej nieobecności w domu.

Nie kieruj się opinią innych. Jeśli ktoś podpowie Ci, że instalacja alarmowa jest niepotrzebna i to zbędny koszt, to nie bierz tych uwag do siebie. Takie komentarze nie zapewnią Ci poczucia bezpieczeństwa.

Koniecznie rozważ kwestię instalacji systemu alarmowego, jeśli:

często wyjeżdżasz z rodziną (nawet na 1-2 dni),

pracujesz do późna, zostawiasz dom (mieszkanie) puste,

planujesz remont w domu (w mieszkaniu),

zdarzały się włamania na osiedlu (lub w małych miejscowościach),

posiadasz drogocenne rzeczy w domu (mieszkaniu),

masz ograniczone zaufanie do sąsiadów.

Wybieraj sprawdzone firmy do instalacji alarmowej

Wiele firm oferujących instalacje systemów alarmowych może wprowadzić Cię w błąd. Nieodpowiednia odległość przewodów, urządzenia alarmowe złej jakości czy nieprawidłowe testowanie spowoduje utratę poczucia bezpieczeństwa. Najlepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z profesjonalnej obsługi. Jeśli zależy Ci na stuprocentowej ochronie, to skontaktuj się z firmą KSK Lublin Krzysztof Kuzioła. Specjaliści pomogą Ci wybrać odpowiedni system alarmowy dopasowany do Twojego budżetu i potrzeb.

