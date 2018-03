10 rzeczy na które musisz zwrócić uwagę, wynajmując auto

Planowałeś to długo, w końcu udało się. Urlop udało się wziąć w czasie świątecznym, zrobiłeś rezerwację na samolot. A czym będziesz poruszał się po Polsce? To odpowiedni moment, by skontaktować się z wypożyczalnią i wynająć auto. Na co wtedy zwrócić uwagę?

Wraz z wypożyczalnią samochodów Mirent przygotowaliśmy listę 10 rzeczy o których musisz pamiętać wypożyczając auto.

Sprawdź niezbędne dokumenty

Zapoznaj się z wymaganiami wypożyczalni odnośnie dokumentów. Potrzebujesz przede wszystkim dowodu osobistego, paszportu i prawa jazdy, a także karty kredytowej oraz wydrukowanego potwierdzenia rezerwacji. Ostatnie, czego byś chciał po powrocie do domu, to by okazało się, że czegoś brakuje.

Zapoznaj się z warunkami umowy

Każda wypożyczalnia ma swoje wewnętrzne zasady. Dokładnie przeczytaj przedstawiony dokument i pytaj o wszelkie niejasności. W przypadku, gdy przedstawiciel firmy będzie unikał odpowiedzi – to może być dla Ciebie znak, by poszukać innej wypożyczalni aut.

Dopytaj o wszystkie koszty

Koszty mogą zmieniać się w zależności od firmy, u której wynajmujemy auto. Porównajmy cennik z innymi wypożyczalniami, które znajdują się w pobliżu – z pewnością znajdziesz ich więcej przy lotniskach.

Sprawdź czy dotyczy Cię limit kilometrów

Coraz więcej wypożyczalni aut rezygnuje z limitów – jednak nie wszystkie. Dlatego warto sprawdzić, czy wynajmowany samochód jest nimi objęty, szczególnie gdy do domu mamy dłuższą trasę, a planujemy wykorzystać czas w nowym miejscu na zwiedzanie.

Sprawdź protokół odbioru ze stanem faktycznym

Zadbaj o to, by nie przypisano Ci nadprogramowych kosztów związanych z naprawą szkód, których nie spowodowałeś. Skrupulatnie wypełnij protokół odbioru i zrób kilka zdjęć istniejących szkód, jeśli takie znajdziesz.

Zastanów się nad doubezpieczeniem

Wiele wypożyczalni aut chroni ubezpieczeniem przede wszystkim siebie, pozostawiając nas na pastwę losu. Sprawdź, co oferuje Ci wybrana firma i jeśli będziesz miał wątpliwości – zastanów się nad zakupem dodatkowego pakietu ochrony.

Kto może kierować autem z wypożyczalni?

Sprawdzając umowę, upewnij się, kto może usiąść za kierownicą wynajętego auta. Ma to znaczenie głównie w przypadku dłuższych tras, gdy chciałbyś się z kimś zmienić, na przykład ze swoją partnerką.

Zobacz, jakie wyposażenie jest niezbędne w aucie

Podczas spisywania protokołu, sprawdź wyposażenie samochodu – upewnij się, że zawiera wszystkie przewidziane prawnie przedmioty, takie jak apteczka czy trójkąt ostrzegawczy. Ich brak podczas kontroli pojazdu może narazić cię na dodatkowe koszty w postaci mandatu.

Obowiązujące przepisy ruchu drogowego w Polsce

Jeśli jeździsz samochodem za granicą, może okazać się, że polskie przepisy różnią się od tych, które dobrze znasz. Upewnij się więc, że Twoje przyzwyczajenia nie sprowadzą na Ciebie dodatkowych kłopotów, zachowując dozwoloną prędkość i zapinając pasy.

Zapoznaj się z kosztami zwrotu auta w innym miejscu.

Może się okazać, że powrót do wypożyczalni będzie kompletnie nieopłacalny. Dlatego upewnij się, czy możesz samochód zwrócić w innym miejscu, na przykład na lotnisku, tuż przed odlotem.

SPONSOROWANE