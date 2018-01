Kamień węgielny wmurowany w fundamenty nowej szkoły w Psarach

Za rok uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Psarach będą mogli korzystać z rozbudowanej szkoły oraz nowoczesnej sali gimnastycznej.

Dla nas, którzy przygotowywali to przedsięwzięcie, to bardzo satysfakcjonujący dzień. Cieszę się, że gmina podjęła się tego zadania, największego w tej miejscowości. Tak duża inwestycja nie była jeszcze realizowana w historii gminy. Aktualnie nie jest to największa inwestycja, ale jedna z najbardziej potrzebnych. Mam ogromną nadzieję, że patron szkoły będzie wspierał naszą rozbudowę, opiekował się nią i pozwoli ją szczęśliwie zakończyć, tak by wszyscy tu obecni zostali absolwentami rozbudowanej szkoły. – powiedział wójt Jakub Bronowicki.

W piątek 15 grudnia na placu budowy wmurowano

kapsułę czasu

Uroczystość rozpoczęła się występem teatralnym dzieci z klasy zerowej. Po części artystycznej zebrani obejrzeli krótki film z wypowiedziami uczniów przedstawiający ich refleksje dotyczące rozbudowy szkoły.

Wicedyrektor Katarzyna Garyga odczytała fragmenty trzech listów, które zostały nagrodzone w ogłoszonym wcześniej konkursie literackim pt. „List do kapsuły czasu”. Następnie wójt Jakub Bronowicki wręczył nagrody zwycięzcom konkursu, po czym złożył swój podpis na karcie do kapsuły czasu.

Następnie goście oraz delegacje z klas przeszli na teren budowy, gdzie w specjalnie przygotowanym miejscu, wmurowali przygotowaną kapsułę czasu, a ksiądz Adam Prażak poświęcił nowo budowaną szkołę.

Przypomnijmy, że pod koniec 2018 roku uczniowie będą uczęszczali do wygodnej, nowoczesnej, z przestronnymi gabinetami edukacyjnymi oraz salą gimnastyczną szkoły. Wartość inwestycji to prawie 7,9 mln zł, na którą gmina otrzymała dofinansowanie z środków unijnych w wysokości ok. 800 tys. zł.

.