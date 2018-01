Jakie macie postanowienia na nowy rok?

Nowy Rok to w znacznym stopniu również czas wypisywania długiej listy postanowień, zazwyczaj tych samych, o których myśleliśmy jeszcze 365 dni temu. I pewnie wielu z nas może powiedzieć, że właśnie mija rok odkąd mieliśmy być bogatsi, szczuplejsi i nie palić, tylko nic z tego wyszło. Kartkę z postanowieniami chowamy do szuflady i zapominamy o niej już kilka dni później.

Koniec roku to czas podsumowań oraz stawiania sobie nowych celów i wyzwań na nadchodzący rok. Wnioski z badania CBOS przeprowadzonego w 2016 roku wskazują, że postanowienia noworoczne czyni ponad połowa Polaków, a dotyczą one przede wszystkim zdrowia i trybu życia oraz zmian w obszarze zawodowym. Z przywołanego badania wynika również, że połowa Polaków podejmuje jakieś postanowienia noworoczne, jednak zaledwie 10 proc. z tej grupy rzeczywiście je realizuje.

Polacy chętnie robią noworoczne postanowienia, niestety najczęściej nie są w stanie w nich wytrwać. Zdecydowana większość poddaje się już po kilku tygodniach. W realizacji postanowień pomóc może realistyczne podejście do własnych możliwości, skoncentrowanie się na mniejszej liczbie celów i zapewnienie sobie wsparcia innych ludzi. Zmiany należy traktować jako coś dobrego, a nie powód do wyrzeczeń. Warto zastanowić się na spokojnie, czego aktualnie najbardziej pragniemy lub potrzebujemy, i zacząć do tego dążyć.

W sondzie na stronie www.nowagazeta.pl zapytaliśmy czytelników, jakie mają postanowienia noworoczne

Znacząca większość zdecydowanie nie robi postanowień noworocznych, do tej grupy zalicza się aż 60% ankietowanych. Część osób stawia na rozwój osobisty, 14% ankietowanych ma zamiar zacząć uczyć się języka obcego, a 11% odpowiadających zacznie regularnie ćwiczyć. Blisko 9% ankietowanych ma zamiar w nowym roku zmienić pracę, a 6% odpowiadających planuje przejść na dietę. Co ciekawe wśród odpowiadających żadna z osób nie ma w planach rzucenia palenia.