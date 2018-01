Jaki będzie 2018 rok w mediach

Media społecznościowe rozwijają się bardzo dynamicznie. A zmian było bardzo dużo. Rok 2017 był bardzo dynamiczny jeśli chodzi o rozwój mediów społecznościowych. Wydawałoby się, iż rynek social media jest już nasycony. Nic bardziej mylnego. Znane serwisy wprowadziły masę nowości, a na rynku zaczęły pojawiać się nowe, które bardzo szybko zyskały popularność.

Video to przyszłość

Video w Internecie zaczyna pomału dominować. Ludziom nie chce się już czytać, wolą zdecydowanie oglądać. Jest to na pewno przyjemniejsza forma przekazu. Oczywiście są osoby, które uwielbiają zaczytywać się przy porannej kawie. Inny z kolei lubią puścić sobie video, nawet w tle przy wykonywaniu innej czynności. Prowadzenie fanpage na Facebooku z wykorzystaniem przekazu wideo. A w szczególności transmisji wideo na żywo wydaje się zajmować z reguły coraz ważniejsze miejsce w działaniach marketingowych. Transmisje na żywo są szczególnie interesujące z punktu widzenia biznesowego.

Facebook kontra YouTub – walka o internautę

Nie od dziś wiadomo, że Facebook i YouTub rywalizują ze sobą. O zdobycie jak największej ilości internautów. W gruncie rzeczy są to też dwa różne serwisy internetowe.

YouTub służy do zamieszczania i odtwarzania filmów. A Facebook to portal społecznościowy, gdzie każda osoba ma już konto.

Rywalizacja polega na zdobywaniu jak największej liczby wyświetleń i udostępnień. W ostatnim czasie odnotowano, że Facebook zdobywa coraz większe zainteresowanie.

Oglądanie relacji live

Coraz więcej ludzi ma ochotę oglądać relacje na żywo w internecie. Niż czytać przeróżne blogi społecznościowe. W internecie możemy zobaczyć również Live’y. Są to transmisje na żywo gdzie osoba słuchająca może się od razu wypowiedzieć – pisząc komentarze. Dzięki temu zyskują dużą popularność, tak że opłaca się je robić.

Obsługa klienta przez chatboty

W ostatnich miesiącach na Facebooku zaczęło się pojawiać coraz więcej botów. Które odpowiadają na nasza komentarze czy też wiadomości. Wiele marek dostępnych w internecie wprowadziło tę opcję. W celu komunikacji i większej aktywności w obsłudze klienta 24h/7. Niestety trend ten w Polsce może pojawić się nieco później.

Dzieciaki z 2000 roku wchodzą w dorosłość

Przyszły rok 2018 zapowiada się znakomicie. W tym też roku młodzież urodzona w 2000 roku będzie wchodzić w dorosłość. To niezwykłe wydarzenie, ponieważ te dzieciaki nie znają czasów, gdy z internetu mogliśmy tylko korzystać w szkołach. Na obecną chwilę dużo młodzieży udziela się na portalach społecznościowych. Wymieniając się przeróżnymi informacjami.

W dzisiejszych czasach młodzież również prześciguje się kto ma najlepszy telefon czy aparat fotograficzny. Obecnie młodzież jest otwarta i łasa na nowości techniczne.

Podsumowując:

Rok 2018 to dalsza rewolucja wideo i mobile. To też rok, w którym młodzi ludzie wchodzą w dorosłość. A oni zupełnie inaczej korzystają z internetu niż my. Pracując nad komunikacją warto o tym pamiętać. Ponieważ to ta grupa będzie najbardziej rosła w siłę i to oni będą napędzać co nowości.

Uważam, że rok 2018 i będzie rokiem wielkich zmian. Będzie to widać, gdy zaczną się wybory samorządowe. I kampanie wyborcze coraz częściej rozgrywają je w mediach społecznościowych, mając nadzieje na większe poparcie. Coraz częściej wszelakie debaty nie tylko będą udostępniane na YouTube ale także na żywo na Facebooku.

