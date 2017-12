Siła eventu

Historia eventu sięga czasów antycznych, o czym świadczy m.in. istnienie rzymskiego forum. W średniowieczu ich formę przyjmowały turnieje rycerskie i odpusty. Po dziś dzień eventy mają duże znaczenie, z czasem jednak sposób ich postrzegania się zmienił. Niegdyś organizacją dużych, masowych imprez zajmowała się głównie władza – aktualnie ważniejszą funkcję pełnią w polityce marketingowej firm. Przekazują one za pomocą eventów, idee i hasła, którymi mogą oddziaływać na klienta. Dobrze zorganizowana impreza, zdecyduje o mocy przekazu i sile, z jaką się rozpowszechni.

Event – znany czy nieznany?

Eventem zazwyczaj nazywamy imprezy, które mają trafić do szerszej publiczności. W Polsce są to zarówno małe spotkania dla wybranych gości, jak i wielkie, masowe uroczystości. Jeżeli przygotowujemy event dla klienta, musimy odpowiednio się do niego przygotować. Brak podstawowej wiedzy dotyczącej organizacji imprez może skutkować słabym efektem finalnym dalekim od oczekiwań gości. Ich odczucia przełożą się na negatywną opinię o przedsiębiorstwie, a jak wiadomo, dobry wizerunek = zysk. Aby temu zapobiec, powinniśmy dowiedzieć się jak najwięcej o naszych gościach. Jeżeli poznamy ich preferencje, łatwiej będzie sprostać stawianym nam wymaganiom.

Plan działania

Podstawą, na której opiera się event jest scenariusz. Przy jego tworzeniu musimy pamiętać o paru zasadach – pierwszą z nich jest dobór odpowiedniego miejsca. Powinno ono nawiązywać do tematu naszego wydarzenia, charakteru czy też profilu gości. Ciekawym miejscem na organizację imprezy jest Dwór Korona Karkonoszy , który oferuje gościom zarówno wystawny bankiet jak i piknik pod chmurką.

Ważna jest także lokalizacja eventu, zaproszeni przez nas goście nie powinni mieć większych problemów z dotarciem na miejsce. Ponadto powinniśmy porządnie zastanowić się nad czasem, w którym ma odbyć się event. Należy go dobrać w taki sposób, by odpowiadał zaproszonym osobom, a także dziennikarzom, jeśli i oni mają się pojawić (dobrze byłoby sprawdzić, czy tego dnia nie odbywają się jakieś ważne konferencje prasowe, duże uroczystości itd.). Jeżeli odpowiednio dobierzemy czas i miejsce eventu, frekwencja będzie wysoka – jest ona dla nas swoistym sprawdzianem.

Show must go on

Scenariusz eventu powinien być ciekawy i jedyny w swoim rodzaju, bardzo dobrze byłoby, gdyby niósł za sobą jakiś przekaz. Przy jego opracowywaniu powinniśmy zwrócić uwagę na grupę docelową – to od niej zależy m.in. rodzaj i ilość atrakcji. Jeżeli na imprezie znajdują się osoby w bardzo różnym wieku, powinniśmy postarać się dotrzeć do każdej z grup. Goście muszą mieć poczucie, że event planowano z myślą o nich.

Organizowana przez nas impreza powinna być dynamiczna i ciekawa. Starajmy się zaskoczyć gości np. wystrojem, przebraniem czy gwiazdą wieczoru. Ważny jest również komfort uczestników i podwykonawców. Liczą się detale – “diabeł tkwi w szczegółach”, a co za tym idzie brak serwetek może popsuć nawet najlepszą imprezę. To od nas zależy wizerunek firmy. Dajmy z siebie wszystko!

