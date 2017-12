PZPR-owskie nauki nie poszły w las? Manipulacje starosty

Były działacz PZPR, a obecny starosta i członek PiS, posługuje się kłamstewkami i manipulacjami, by wybielić się w oczach rodziców dzieci, które w wyniku jego decyzji nie mogły i dalej nie mogą korzystać z sal gimnastycznych przy trzebnickim liceum.

O małości człowieka świadczą nie tylko czyny, ale i słowa wypowiadane w przestrzeni publicznej

Tym razem starosta Waldemar Wysocki, którzy zasłynął tym, że wstępując do PIS, zataił przed swoimi kolegami, że był działaczem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, kolejny raz próbuje za pomocą manipulacji usprawiedliwiać swoje działanie. O co chodzi?

Grunt, to oczernić, by się wybielić

Sprawa zaczęła się na początku września. Wtedy to dzieci, rodzice i prowadzące studio tańca dla dzieci Sofija, dowiedziały się od nowej p.o. dyrektora PZS1, że niestety, ale dostała polecenie, by nie wynajmować sal, na zajęcia baletowe. Decyzja była kuriozalna, dyrektorce było bardzo przykro, szkoła straciła pieniądze z wynajmu, a pytany o powody takiej decyzji starosta, w dniu 4 października, odpisał właścicielce, że sale nie mogą zostać wynajęte dla Sofiji, bo… powiat musi zabezpieczyć potrzeby własne, a poza tym, w niektórych godzinach sale wynajął Gminny Klub Sportowy Gaudia Trzebnica. Dodawał też, że powiat w pierwszej kolejności wynajmuje sale na działalność niekomercyjną, a dopiero potem podmiotom prywatnym. Starosta nie zauważył jednak, że zarówno Gaudia, jak i pozostałe podmiotu korzystające z sal czyli firma Finn Ann, Oldboye, czy M.Musialski, to podmioty komercyjne. Gaudia, tak samo jak Polonia, od rodziców pobiera miesięczne opłaty, ale co ciekawe, za sale starostwu nie płaci nic. Tak samo odpowiadał w pismach naszej gazecie. A gdy wskazaliśmy, że Gaudia wynajmuje sale tylko 2 razy w tygodniu, jedną z sal i to po 1,5 godziny, wtedy opowiedział, że i tan nie wynajmie sal baletowi, bo, uwaga… być może Gaudia będzie kiedyś chciała więcej godzin.

Tymczasem, w wielu dniach i wielu godzinach, niektóre sale, zwłaszcza mała lustrzana stały po prostu puste. Sprawę wielokrotnie poruszali na sesji i komisjach radni, a komisja rewizyjna podjęła nawet decyzję, by sprawę zgłosić do prokuratury, ponieważ zdaniem radnych starosta, działa na szkodę szkoły i mienia powiatu. I właśnie po tej decyzji nastąpił kuriozalny atak Wysockiego.

Tym razem, wykorzystał swe dobre układy z burmistrzem Długozimą i na łamach samorządowej gazetki oznajmił, że rzekomo powodem nie wynajęcia sali dla dzieci z Sofiji, było to, że właścicielka, kilka razy spóźniła się z opłatą za salę. Co więcej, opublikował też scany umów, w których obniżono jej stawkę z 80 zł za godzinę najmu, do 60 zł. Problem tylko w tym, że zapomniał, że decyzję o obniżce podjęto za jego rządów.

Przypomnijmy. W 2016 roku, Sofija miała podobny problem z wynajęciem sal jak w tym roku. Wtedy też robiono wszystko, by sal nie wynająć. Sławomir Błażewski informował radnych, że szkoła za tanio wynajmuje sale i on ustali stawki jednakowe dla wszystkich. Opłaty podniesiono drastycznie i za salę w budynku szkoły żądano 80 zł, za nową salę 100 zł, a za małą salkę lustrzaną 60 zł. STK Sofija, a poniekąd rodzice dzieci musiały więc płacić drożej za zajęcia, by pokryć nowe koszty najmu. Problem tylko w tym, że na wynajem horrendalnie drogich sal, nie było chętnych. Sale znowu przez wiele dni stały po prostu puste. I dlatego po kilku tygodniach dyrektor Szuber, po decyzji zarządu, a konkretnie, jak mówiła wtedy, Pana Błażewskiego przysłała do podpisania aneks do umowy, w którym obniżono stawkę najmu z 80 zł na 60 zł. Co ciekawe, Sofija, nawet nie występowała z wnioskiem o obniżkę. Decyzja zapewne spowodowana była tym, że po prostu nie było chętnych na wynajem. Tymczasem Wysocki udaje, że nic o sprawie nie wie i sugeruje, że to decyzja byłej dyrektor LO. Nie wiemy, czy udaje, czy może nie panuje nad tym, co robią i jakie decyzje podejmują członkowie zarządu lub dyrektorzy jednostek, którzy przypomnijmy, dostali polecenie, że każdą decyzję o najmie, mają uzgadniać z Zarządem Powiatu.

Przy okazji dodajmy, że również w tym roku, wszystkim wynajmującym i tym, którzy wynajmują sale na cele komercyjne, zarząd obniżył stawki najmu. Dyrektor PZS1, poinformowała naszą gazetę, że stawki najmu zostały obniżone po akceptacji organu prowadzącego czyli… Zarządu Powiatu. I tak: Gaudia Trzebnica – nie płaci nic, Finn Ann, zamiast 60 zł płaci 40 zł. Oldboye, zamiast 100 zł płacą… 50 zł, M.Musialski płaci 60 zł za salę w budynku szkoły, a więc tyle samo ile płaciła Sofija w 2016 roku!

PZPR-owskie metody?

A teraz przyjrzyjmy się jeszcze sprawie rzekomych opóźnień w płatnościach. Wysocki, sensacyjnie informuje, że firma Sofija jedną z faktur za marzec zapłaciła dopiero we wrześniu. Jednak zapomniał dodać, że właścicielka fakturę otrzymała dopiero… w sierpniu 2017 roku, gdy powiadomiono ją, że nie otrzymano płatności. A ponieważ studio tańca, w okresie wakacyjnym jest zawieszone i nie prowadzi działalności, płatność uregulowana została od razu po jej wznowieniu, czyli we wrześniu. Podobnie było z pozostałymi 6 fakturami, które owszem, miały daty wystawienia i termin płatności, ale właścicielce zostały dostarczone już po terminie płatności. Nie mając faktury nie była w stanie dokonać płatności, bo ani nie znała kwoty oni nr faktur. Ot i cała SENSACYJNA tajemnica.

Nie trudno dostrzec, że nagłe obwieszczenia, w słynącej z propagandy gminnej gazetce i celowa manipulacja, to tylko nieudolna próba usprawiedliwiania, jak mówili radni, haniebnej decyzji starosty Wysockiego, który po prostu, pozbawił dzieci możliwości rozwijania swoich zainteresowań.

Wcześniej w pismach zarówno do Sofiji, jak i do naszej gazety, starosta wymyślał rozmaite powody, które nijak się miały do rzeczywistości. Co więcej, nigdy nie wspominał o rzekomych opóźnieniach w płatnościach. To wszystko bardzo przypomina, to, co działacze PZPR, robili z opozycją solidarnościową. Wtedy też w rządowych mediach oczerniano i pomawiano działaczy, którzy nie mogli się nawet obronić. Widać Waldemar Wysocki z pobytu w komunistycznej partii wyniósł wiele cennych nauk. Zapomniał jednak, że w dzisiejszych czasach kłamstwo ma „krótkie nóżki”.

Na koniec, warto dodać, że wystarczy by radni dokładnie sprawdzili ile godzin i które sale są wynajmowane oraz za jaką kwotę, by przekonać się, że to właśnie STK Sofija w poprzednim roku zapłaciła najwięcej za wynajem sal. Wtedy zarobiła szkoła, a teraz? Sale i tak trzeba ogrzewać, a często stoją puste. Tymczasem dyrektorka na sesji mówiła, że szkole na bieżące utrzymanie, już w tym roku, zabraknie pieniądze. W tym miejscu warto dodać, że już teraz dzieci na lekcjach siedzą w kurkach, bo szkoła nie jest wystarczająco ogrzana, o czym poinformowano naszą redakcję.