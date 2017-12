Kto ma szansę na Smoka Sukcesu za 2017?

Kapituła Żmigrodzkiego Smoka Sukcesu wybrała już w każdej kategorii po 3 nominowanych do wyróżnienie za 2017 rok. Kto ma szansę na statuetkę i prestiżowe wyróżnienie?

To będzie wyjątkowy, bo jubileuszowy Bal Smoka Sukcesu. Przypomnijmy, że wielka gala odbędzie się 27 styczna 2018 roku w Zespole Placówek Kultury w Żmigrodzie. Od dziś znamy nominowanych w 4 kategoriach: biznes, sport i turystyka, kultura i oświata, działalność społeczna, rolnictwo. Specjalną nagrodę kapituła może przyznać, ale o jej laureacie dowiemy się dopiero podczas gali.

Kategoria biznes

BELMAM – Izabela Adamowicz

– Belmam to polska marka, producent mebli i dodatków z drewna i drutu. Obecnie marka jest coraz bardziej rozpoznawalna w kraju. Zaistniała w rankingu 50 Najbardziej Kreatywnych w Biznesie 2017. W marcu 2017 roku Belmam została doceniona i wyróżniona Certyfikatem Znak Jakości KidZone, który potwierdza najwyższą jakość produktów skierowanych do segmentu rodzinnego, w szczególności do najmłodszych. Organizer Jimi marki Belmam otrzymał znaczące w branży dziecięcej wyróżnienie Nagrodę Rodziców 2017, ma znaczek DOBRY WZÓR 2017.

KOPARECZKA – Tomasz Rybka

– Istniejąca od roku 2000 firma, początkowo związana głównie z usługami kolejowymi, wykonywanymi na obszarze Skandynawii. W krótkim czasie, jak sami piszą, dzięki dynamicznemu rozwojowi i aktywnej działalności przedsiębiorstwo rozpoczęło współpracę z renomowanymi producentami maszyn i urządzeń budowlanych, wprowadzając do swojej oferty gamę nowych produktów, zwiększających wydajność pracy. Od roku 2007 roku firma specjalizuje się w remontach nawierzchni kolejowych.

OKNOPLAST – Andrzej Paszkiewicz

– Przykład nowoczesnej firmy, działającej z powodzeniem na rynku lokalnym, firma weszła także na rynki ościenne. Bardzo aktywnie wspiera liczne akcje społeczne. Dzięki sprzedaży ponad 1500 okien w roku firma otrzymuje liczne wyróżnienia. Wyszkolone ekipy montażowe świadczą usługi na terenie dwóch województw: dolnośląskiego i wielkopolskiego. Lokalizacja firmy pomaga nam na szybką realizację zlecenia np. we Wrocławiu, Żmigrodzie, Rawiczu, czy choćby Lesznie.

W kategorii sport i turystyka

KLUB BIEGACZA „SUKCES”

Działa od 2012 roku, aktywnie propagując zdrowy styl życia i aktywność fizyczną, oczywiście poprzez bieganie. Organizuje cykl imprez biegowych w żmigrodzkim parku pałacowym, pod wspólnym tytułem „Maraton na raty”. Klub przejął również organizację Żmigrodzkiego Biegu Smoka.

AGRO-TRANS Mirosław Podyma

Gospodarstwo Agroturystyczne w swojej ofercie posiada: wędkowanie, grillowanie, biwakowanie oraz noclegi. Gospodarstwo czynne 7 dni w tygodniu.

ZBIGNIEW ZIOBER

Ze sportem związany od kilku lat jako zawodnik oraz trener. W ostatnich Mistrzostwach Europy OCR zajął 8 miejsce w sztafecie w kategorii Elite. W 2017 roku zajmował czołowe miejsca w zawodach Runmageddon, Spartan Race, Barbarian Race, Survival Race, Biegun Bagienna Zmora oraz CrossAnt.

Kategoria kultura i oświata

CHÓR MAGNIFICAT

Powstał w roku 2003, pod przewodnictwem Agnieszki Kret aktywnie koncertuje. Około 23-osobowa grupa spotyka się raz w tygodniu. Chór ma na swoim koncie występ podczas Oratorium Roberta Grudnia na Festiwalu Muzyki Kameralnej i Organowej, a także poza granicami naszego kraju – na Ukrainie. Nagrał dwie płyty: pierwszą w roku 2007 z kolędami, a drugą w 2012 r. pt: „Stulecie Organów Kościoła Świętej Trójcy w Żmigrodzie”.

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE „ZIELONA DOLINA”

Istniejąca od roku 1953 r., a w ostatnich latach zyskało plac zabaw i gruntowne remonty. Przedszkole bierze udział w organizowanych w gminie jarmarkach, przygotowuje jasełka, realizuje wiele projektów, m.in. „Bezpieczne Przedszkole”, „Aniołkowe Granie”, „Czyste powietrze wokół nas”.

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W KORZEŃSKU-

Szkoła istnieje od 1945 roku. Placówka stale się rozwija oraz inwestuje w wyposażenie, ma tablice interaktywne, posiada salę gimnastyczną z pełnym zapleczem. Jest organizatorem konkursów i turniejów gminnych oraz powiatowych. W roku 2015 szkoła obchodziła jubileusz 70-lecia powstania.

Kategoria działalność społeczna

ADAM NOWAK

Były prezes Koła nr 14 Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, aktualnie prezes Stowarzyszenia „Złota Jesień”. Współorganizator akcji „Darmowe jabłka dla Gminy Żmigród”, organizator pikniku dla seniorów w Rudzie Żmigrodzkiej, wycieczek krajoznawczych, wieczorków tanecznych, spotkań opłatkowych czy grzybobrania. Przewodniczący Rady Seniorów, inicjator zbiórek żywności.

JERZY RUDNICKI

Były prezes Towarzystwa Miłośników Kultury Kresowej, mieszkaniec Węglewa, nauczyciel historii w Szkole Podstawowej w Wołowie, od stycznia 2018 r. pracownik Instytutu Pamięci Narodowej. Wspiera i organizuje wydarzenia o charakterze historycznym. Wspomagał budowę pomników pamięci, m.in. w Niezgodzie.

EDYTA ZIĘTKIEWICZ

Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Żmigrodzie. Wspiera wszelkie akcje charytatywne, realizuje zbiórki publiczne, bierze udział w jarmarkach, koordynator Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych w Żmigrodzie.

Kategoria rolnictwo

Małgorzata Franków

Wieloletnie doświadczenie zdobyte w spółce KAMI, obecnie wykorzystuje w swoim gospodarstwie, liczącym 152 ha. Uprawia kukurydzę i zboża. Reprezentuje gminę Żmigród w Dolnośląskiej Izbie Rolniczej. Wspiera lokalne inicjatywy społeczne i charytatywne.

Wojciech Sobczyk

Wyspecjalizowany producent warzyw. Stworzył sprawny system produkcji rolnej i dystrybucji płodów rolnych we własnym zakresie, zdobywając z każdym rokiem i większy udział w regionalnym rynku.

Piotr Różański

Gospodarując na 115 hektarach, skupia się głównie na uprawie zbóż i kukurydzy. Od ok. roku rozszerzył działalność o hodowlę bydła mlecznego. Zaczynał na ziemi przejętej od ojca w Przedkowicach, by dojść do obecnego poziomu.