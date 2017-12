Niebezpieczny wirus kradnie dane ze smartfonów

W czasach kiedy coraz popularniejsze są smartfony, prawie każdy z nas instaluje coraz to nowsze aplikacje. Które przecież z założenia miały ułatwić nam codzienne zadania, niestety stają się najłatwiejszą drogą do oszukania użytkowników. Tym razem dwie aplikacje spowodować mogły wykradnięcie danych do bankowych kont.

Kilka dni temu specjaliści w oficjalnym sklepie Google Play odkryli dwie aplikacje – „CryptoMonitor„, mająca służyć do rzekomego śledzenia cen kryptowalut oraz „StorySaver„, obiecująca pobieranie z Instagrama tzw. „Stories”, czyli krótkich historii użytkownika z ostatniej doby.

Jak się jednak okazało pozornie niegroźne aplikacje to kolejny sposób na wyłudzenie bankowych danych użytkowników

Obie aplikacje, oprócz obiecywanych funkcjonalności, wyświetlają powiadomienia systemowe, które wyglądają identycznie jak te generowane przez aplikacje bankowe.

Złośliwe oprogramowanie wyświetlały swoim fałszywe formularze logowania do rachunków bankowych, by docelowo przechwycić wprowadzane za ich pośrednictwem loginy i hasła.

Obie aplikacje potrafią również bez wiedzy użytkownika przechwytywać wiadomości SMS, zawierające kody do autoryzowania transakcji online. Aplikacyjny wirus podpinał się pod wiadomości systemowe z aż 14 aplikacji bankowych.

Sprawdzaj zawsze oceny aplikacji oraz ich recenzje przed instalacją na swoim urządzeniu

Warto zwrócić uwagę na uprawnienia, jakich żądają pobierane aplikacje, a także zabezpieczyć swój telefon specjalnie dostosowanym oprogramowaniem ochronnym.