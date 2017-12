Awaria czy odkładają słuchawkę?

Przez całą godzinę próbowałam się dodzwonić do przychodni. Skorzystałam z funkcji ponownego wybierania numeru i nic to nie dało. Czy w tej przychodni ktoś specjalnie odkłada słuchawkę? – zastanawia się oborniczanka, która chciała zarejestrować się na wizytę do obornickiej poradni specjalistycznej w przychodni Ewa-Med.

Z prośbą o interwencję zwróciła się do nas mieszkanka Obornik Śląskich. – Jestem już starszą osobą. Dlatego zależało mi, żeby telefonicznie zarejestrować się na wizytę do lekarza specjalisty, w poradni Ewa-Med-u przy ul. Trzebnickiej w Obornikach Śl. Dzwoniłam, ale sygnał był cały czas zajęty.

Zastanawiam się czy to możliwe, żeby nie udało mi się przez godzinę wbić w wolną linię – mówi oborniczanka

Faktycznie, w ostatni poniedziałek w ogóle nie udało się nam dodzwonić do przychodni. We wtorek rano również „abonent był nieosiągalny”. W internecie dodano jeszcze jeden numer do przychodni, na telefon komórkowy. Pod numerem 797 028 675 rejestratorka odebrała telefon od razu. – Faktycznie chyba mamy jakieś problemy z telefonem stacjonarnym, bo od dłuższego czasu nie dzwoni. Zgłosimy awarię. Gdyby ktoś chciał się do nas dodzwonić, to prosimy o telefon na numer komórki, bo ta działa bez żadnych problemów. Postaramy się jak najszybciej rozwiązać problem – powiedziała rejestratorka.

Miejmy nadzieję, że awaria zostanie sprawnie usunięta. Swoją drogę to ciekawe, że w przychodni nikt się wcześniej nie zorientował, że linia bądź telefon są uszkodzone.