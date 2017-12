Hałabała zadymia okolicę

Ciemny, gęsty dym z komina, który często ma śmierdzący i duszący zapach jest znakiem, że ktoś w naszym otoczeniu pali w piecu śmieciami, trując przy okazji środowisko.

W ostatnich dniach do naszej redakcji wpłynęła mailowa interwencja od mieszkańca Trzebnicy:

– W załączeniu zdjęcie wykonane 10.12 około godziny 14:00, w trakcie spaceru. Budynek to przedszkole przy ul. 1 maja w Trzebnicy. W pewnym momencie nie dało się przejść – wiatr przydusił ten trujący dym do ziemi. Momentalnie rozbolała mnie głowa. Niestety to już kolejny raz, gdy ten budynek gminny truje mieszkańców okolicznych domów oraz przechodzące tam osoby. Nie rozumiem, dlaczego władze gminy aspirującej do miana „zdroju” nic z tym nie robią? Przecież to zatruwanie ludzi i środowiska, w którym żyjemy. To jest nieakceptowalne.- czytamy w liście.

Nie jest to niestety

jednorazowa sytuacja

O ciemnym, śmierdzącym dymie wydobywającym się z komina przedszkola im. Hałabały w Trzebnicy pisaliśmy już w zeszłym roku, kiedy to do naszej redakcji dotarło kilka zgłoszeń, jak również my sami, jako sąsiedzi pobliskiego przedszkola, widzieliśmy i czuliśmy śmierdzący dymem wydobywającym się z przedszkolnego komina.

Sprawa w zeszłym roku zgłaszana była Straży Miejskiej, problem jednak, jak widać, nie zniknął, a śmierdzący dym nadal skutecznie podtruwa mieszkańców pobliskich domostw i spacerowiczów. Niestety sprawy nie chce skomentować dyrekcja przedszkola.

O komentarz do sprawy poprosiliśmy również Komendanta Straży Miejskiej w Trzebnicy, Krzysztofa Zasiecznego:

– Jeśli pojawia się takie zgłoszenie, zawsze jest to przez nas sprawdzane. Ponieważ zgodnie z ustawą, do kontroli upoważniona jest gmina, w sytuacji, gdy jest Straż Miejska, wtedy to my zajmujemy się takim zgłoszeniami. Każdy z nas ma odpowiednie upoważnienia od burmistrza w zakresie ustawy dotyczącej ochrony środowiska. W tym zakresie mamy większe uprawnienia niż policja, ponieważ niewpuszczenie funkcjonariusza uprawnionego do kontroli w zakresie właśnie kontroli ochrony środowiska, jest już przestępstwem. Zdarzają się jednak sy tuacje, że zgłoszenia się nie potwierdzają.