Dom dziecka i co potem?

Radni przyjmowali ostatnio sprawozdanie z działań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. W natłoku różnych informacji dotyczących statystyk, kosztów i budżetów pojawiła się też ta, że dzieci, które opuszczają obornicki Dom dziecka, otrzymują bardzo małe wsparcie.

Jak jest w rzeczywistości?

Dyrektor, Zofia Kaczmarek mówiła, że obecnie w obornickim Domu dziecka jest 24 podopiecznych. Jak dodała, w tej chwili tylko 7 dzieci z naszego powiatu jest w innych placówkach niż obornicka.

– W 2016 roku było w domu dziecka 36 dzieci. Dopuszczalna ilość to 30. Niemniej jednak wojewoda wyraził zgodę na to, żeby czasowo w placówce było więcej wychowanków – mówiła dyrektor.

Przewodnicząca Rady Powiatu, Małgorzata Matusiak zapytała, dlaczego, skoro zwolniły się miejsca w obornickiej placówce, to nie przenosimy do niej dzieci z naszego powiatu, które teraz są w innych domach dziecka. Jak zauważyła, dzieci byłyby w swoim środowisku, a powiat nie płaciłby innym jednostkom za ich pobyt. Zofia Kaczmarek przekonywała, że nie jest to łatwe, ponieważ przy każdym takim „przeniesieniu” potrzebne są: opinia psychologów, wychowawców, rozmowa z dziećmi, to nie jest szybki proces.

Co dzieje się z dziećmi, które opuszczają dom dziecka?

Zofia Kaczmarek odpowiadała, że dostają pieniądze na zagospodarowanie i usamodzielnienie, odpowiednio 6 tys. zł i 1,5 tys. zł. Jak mówiła, problemem jest zapewnienie mieszkań dla młodych ludzi, którzy w sumie do 25 roku mogą dalej się uczyć. Problem w tym, że gminy nie mają pieniędzy na to, żeby udostępnić im mieszkania.

– To kończą 18 lat i idą na bruk? Jestem członkiem komisji mieszkaniowej i wiem, że nie ma wolnych mieszkań – pytał Damian Sułkowski. Jak się okazało, wychowankowie mogą korzystać z hostelu, który jest przy Domu dziecka i nie jest odpłatny.

Na sali był poprzedni dyrektor Domu dziecka, Robert Korytkowski, który zabrał głos.

– Teraz będzie słowo przeciwko słowu. Proszę zapytać ile dzieci zostało usamodzielnionych, jak ten proces wyglądał i co te dzieci teraz robią. Te dzieci są bezdomne. Natalia spała 2 tygodnie na strychu i nikt się nią nie interesował. Krzyś jest bezdomny. Panie starosto, wie pan jaki jest stan psychofizyczny tych dzieci. A one mają po 500 zł na miesiąc i jak mają żyć?Uprawiacie państwo fikcję, bo nie mówicie, co się działo ze skargami dzieci, które złożyły do PCPR? – pytał Korytkowski.

– Albo to jest oszczerstwo albo zarzut, były dyrektor Domu Dziecka, wicedyrektor PCPR mówi, że wy zaniedbujecie dzieci, a wy siedzicie cicho i nic nie mówicie – stwierdził jeden z radnych.

– To są dorośli ludzie, którzy mają skończone 18 lat. Mogą iść do pracy, bo jest jej dużo. Kto chce pracować, to niech to robi. Pracy jest dużo – mówił Łukasz Budas. W czasie dyskusji okazało się, że radny Sławomir Zarentowicz pomaga byłym podopiecznym, którzy chcą podjąć pracę.

– Urzędnicy nie mają kompetencji, żeby latać za dzieciakami i patrzeć jak się usamodzielniają, ale możemy przeznaczyć z 30 tys. zł w budżecie, żeby im dodatkowo pomóc – zaproponował Robert Adach.