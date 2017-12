Pozytywne właściwości marihuany

Temat legalnego używania konopi indyjskich budzi w naszym kraju bardzo wiele

emocji. Warto jednak wiedzieć, że legalizację uprawy tej rośliny (pod pewnymi warunkami) popierają nie tylko rozrywkowi studenci, ale także… niektórzy lekarze i farmaceuci. Dowiedz się, dlaczego tak jest!

Regulacja apetytu i pracy jelit

To, że po użyciu marihuany bardzo wzrasta apetyt, jest powszechnie znanym faktem– jednak niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że ta właściwość konopi mogłaby być pomocna w leczeniu zaburzeń odżywiania, które wiążą się z niechęcią do przyjmowania pokarmów. Marihuana posiada także właściwości, które mogą pomóc leczyć choroby autoagresywne układu pokarmowego – czyli takie, w których system odpornościowy danej osoby atakuje własne tkanki. Do takich chorób należy na przykład poważna i uciążliwa choroba Leśniowskiego-Crohna oraz wrzodziejące zapalenie jelita. Substancje zawarte w liściach konopi pomagają bowiem komórkom śluzówki jelit przywrócić funkcję bariery ochronnej.

Ulga dla cierpiących na nowotwory

Liczni pacjenci onkologiczni cierpią z powodu dolegliwości, które nierzadko odbierają im chęć do życia i dalszego leczenia. Pierwszą z nich jest oczywiście ból nowotworowy –niezwykle trudny do uśmierzenia przy pomocy tradycyjnych leków przeciwbólowych. Badania potwierdzają jednak, że leki tworzone na bazie liści konopi mogą przynieść ulgę nawet w tak silnym bólu – wprawdzie nie znika on zupełnie po podaniu leku, staje się jednak… mniej odczuwalny. Prawdopodobnie jest to związane z wejściem w stan głębokiego relaksu. Marihuana posiada także silne właściwości przeciwwymiotne, przez co może łagodzić najbardziej uciążliwe skutki chemioterapii, do których należą silne wymioty i nudności. Trzeba tutaj dodać, że uprawa i hodowla marihuany w Polsce jest nielegalna. Same nasiona marihuany są natomiast dozwolone.

Pomoc w leczeniu Zespołu Stresu Pourazowego

Zespół Stresu Pourazowego (PTSD) jest zaburzeniem psychicznym, często dotykającym osoby, które doświadczyły skrajnie trudnych i stresujących sytuacji. Ofiarami PTSD stają się zatem często żołnierze, którzy powracają z misji, policjanci, a także ofiary gwałtów czy napaści. Amerykańscy weterani do łagodzenia skutków Zespołu często używają właśnie marihuany – najwięcej pozwoleń na korzystanie z konopi w tym celu wydawanych jest obecnie w stanie Nowy Meksyk. Szczegółowe badania na temat użyteczności marihuany w leczeniu tego problemu prowadzi obecnie amerykańskie Ministerstwo Zdrowia i Pomocy Humanitarnej.

Łagodzenie napadów padaczkowych

Chorzy na epilepsję często zmagają się napadami, które pojawiają się w sposób niekontrolowany – niekiedy trudno jest przewidzieć, że wkrótce nastąpi atak. Utrudnia to uzyskanie przez chorych właściwej pomocy – w końcu osoby, które nie mają w swoim otoczeniu nikogo z padaczką, nie zawsze wiedzą, co należy zrobić. Z tego powodu napady i związane z nimi upadki oraz drgawki mogą być dla epileptyków bardzo niebezpieczne. Okazuje się jednak, że leki zawierające w swoim składzie olejek CBD – wyciąg z liści konopi mogą znacznie łagodzić ataki, a także sprawiać, że występują one znaczenie rzadziej, przez co są łatwiejsze do opanowania.

