Pilne| Strzelanina w Wiszni Małej| Dwie osoby zginęły [FILM]

Dziś około północy doszło do strzelaniny w Wiszni Małej. Zginął antyterrorysta i jeden z napastników.

Członkowie grupy przestępczej próbowali okraść bankomat. Do strzelanin doszło w chwili próby aresztowania przestępców na gorącym uczynku. Jeden z nich otworzył do policjantów ogień z broni automatycznej. Jeden policjant zginął, a trzech zostało rannych. Zginął również przestępca, który strzelał do policjantów. Drugi sprawca, będący na miejscu, został aresztowany przez policjantów. Aresztowano również trzeciego sprawcę, który w momencie napadu nie był w Wiszni Małej. Przestępca, który został zastrzelony, to mieszkaniec województwa wielkopolskiego, znany policji z działalności przestępczej.

Policjanci służyli w samodzielnym pododdziale antyterrorystycznym

Policjant, który zginął od 14 lat pełnił służbę w policji. Osierocił dwójkę dzieci w wieku 8 i 12 lat. Stan trzech rannych policjantów jest stabilny. Pierwszy z nich ma ranę postrzałową biodra, drugi dłoni, trzeci obrażenia uda. Dwóch pierwszych jest hospitalizowanych, trzeci został zwolniony już do domu.

W tej chwili na miejscu w Wiszni Małej pracuje grupa DOCHODZENIOWo – śledcza

Uwaga na utrudnienia, ponieważ droga NR 5 w miejscowości Wisznia Mała jest zamknięta. Do Wrocławia policja wyznaczyła objazdy.