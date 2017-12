Pierwsza pożyczka za darmo — prawda czy mit?

W dzisiejszych czasach coraz częściej możemy się natknąć na pierwszą darmową pożyczkę. Wiele firm pożyczkowych oferuje taką promocję dla nowych klientów. O pożyczkach dowiemy się oglądając telewizję, słuchając radia oraz przez ulotki rozdawane na mieście. Również przeglądając fora często możemy się natknąć na tematy o darmowych pożyczkach. Przeglądając internet często pokazują się nam strony internetowe, które oferują pożyczki. Duża jest też dostępność rankingów firm pożyczkowych oferujących darmowe pożyczki. Zastanawiamy się wtedy czy taka pożyczka nie ma ukrytych haczyków. I czy jest rzeczywiście darmowa.

Darmowa pożyczka w internecie

Pierwsze darmowe pożyczki oferują zwykle firmy pożyczkowe. Większość darmowych pożyczek jest udzielana przez internet. W internecie trafiają się atrakcyjne promocje, które mają na celu przyciągnięcie nowych klientów. A przy okazji i zaoferowanie pożyczki za darmo. Firmy udzielające takich pożyczek mają większe szanse na wybicie. A w przyszłości na większe dochody oraz popularność. Firmy stawiają na to, że klienci, którzy pierwszy raz pożyczyli. Wrócą do nich, by starać się o kolejną pożyczkę.

Firmy pożyczkowe oferujące taką pożyczkę nie wymagają załatwiania zbyt wiele dokumentów. Pierwsza pożyczka za darmo dostępna jest bardzo szybko. Dostępna przez internet i bez wychodzenia z domu. Jest to promocja skierowana tylko i wyłącznie dla nowych klientów firm pożyczkowych.

Pierwsza pożyczka, na czym polega i kto ją może dostać

Darmowa pożyczka to promocja udzielana przez niektóre firmy pozabankowe. Chwilówka „gratis” oznacza dokładnie to, że pożyczając jakąś kwotę np. 1000 zł. Oddajesz tyle samo po upływie np. 30 dni. Są to pożyczki za 0 zł, bez żadnych ukrytych kosztów.

Osoba, która chcę taką chwilówkę musi spełnić 2 podstawowe warunki:

Należy być nowych klientem danej firmy pożyczkowej. Oznacza to, że z usług danego pożyczkodawcy możemy skorzystać tylko raz. Nie ponosimy wtedy żadnych kosztów. Musimy również oddać pożyczkę w terminie. Większość pożyczkodawców oferuję pożyczki na krótki okres spłaty do 30 dni.

Regulamin takich promocji mówi wprost, trzeba oddać pożyczkę w ustalonym na umowie terminie. Jeśli tego nie zrobimy, pożyczka darmowa stanie się zwykłą pierwszą pożyczką. A co za tym idzie – będzie to płatna pożyczka, za którą poniesiemy dodatkowe koszty.

Wystarczy jeden dzień zwłoki, aby pierwsza pożyczka darmowa przestała istnieć. Tylko dlatego, że osoba pożyczająca nie przestrzegała regulaminu. Osoba zapożyczona będzie musiała oddać standardowe koszty pożyczki. Oraz będzie musiała ponieść dodatkowe koszty za nieterminową spłatę pożyczki.

Pierwszą darmową pożyczkę mogą uzyskać osoby, które pracują. Lub dostają pieniądze z jakiegoś tytułu, niekoniecznie wynagrodzenie za pracę.

Do uzyskania takiej pożyczki będziemy potrzebowali dowodu osobistego. Numer konta bankowego, telefon komórkowy, adres e-mail. Niektóre firmy pożyczkowe wymagają również zaświadczenia o dochodach.

Wniosek o pożyczkę składamy online, wypełniając podstawowe dane osobie. Po przesłaniu wniosku robimy przelew weryfikacyjny na konto pożyczkodawcy. Pożyczkodawca po sprawdzeniu danego klienta podejmuje stosowną decyzję o udzieleniu pożyczki. Jeśli ocena będzie pozytywna. To pieniądze zostaną przelane na konto wnioskującego.

Pożyczki dla zadłużonych ze złą historią – czy jest szansa na darmową chwilówkę?

Pożyczki pozabankowe są w ostatnim czasie bardzo popularną formą w zdobywaniu pieniędzy. Pieniądze możemy przeznaczyć na dowolny cel. Większość pożyczek zaciągniemy bez jakichkolwiek zaświadczeń np. o zarobkach czy o zatrudnieniu.

Firmy pozabankowe również oferują tego typu pożyczki. Zwykle kwoty, jakie oferują to od 500 do 3000 zł. Na okres 30 dni.

Osoby, które chcą pożyczać pożyczki dla zadłużonych ze złą historią kredytową powinni starać się o niewielkie kwoty np. 1000 zł. Ponieważ takie pożyczki są chętniej przydzielane niż większe kwoty.

Wszystkie formalności możemy załatwić przez internet bez wychodzenia z domu. To bardzo łatwa i wygodna opcja.

Podsumowanie:

Pierwsza pożyczka za darmo to dobra opcja dla osób, które potrzebują pieniądze na cito. Bez wychodzenia z domu i dodatkowo bez żadnych utrudnień. Warto jednak zastanowić się, czy miesiąc na spłacenie pożyczki wystarczy, czy będzie to dla nas problemem.

Takie osoby powinny się jednak bardzo dobrze zastanowić nad pożyczeniem. Powinni dokładnie zaznajomić się z ofertą i warunkami. Od deski do deski przeczytać regulamin. Oraz jakie konsekwencje czekają, gdy nie będą w stanie o czasie spłacić swojego zadłużenia. A najważniejsze to korzystać tylko ze sprawdzonych i znanych firm pożyczkowych.

