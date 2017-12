Kurtyny paskowe jako przegrody do hal i magazynów

Kurtyny z pasów PCV są coraz częściej stosowane w obiektach magazynowych, w różnych gałęziach przemysłu. Czemu zawdzięczają tak duże uznanie? Kurtyny paskowe są bardzo uniwersalne, tzn. dzięki właściwościom fizycznym elastycznej folii PCV mogą być stosowane w zróżnicowanych warunkach, spełniając przy tym funkcje przegród lub barier ograniczających straty ciepła i tłumiących hałas. Także montaż nie jest skomplikowany. Kurtyny mogą być w łatwy sposób dopasowane do miejsca montażu. Są trwałe i łatwe do czyszczenia i konserwacji. Koszt związany z zakupem i montażem jest niski. Wykonanie przegrody jest proste. Nie wymaga specjalistycznych narzędzi.

Kurtyny z pasów PCV oferują dobre właściwości termoizolacyjne. Dobrze izolują akustycznie, czyli tłumią hałas. Ich cena w porównaniu z innymi materiałami o zbliżonych parametrach jest znacznie niższa. Dodatkowo koszt inwestycji można obniżyć o 20 – 30 % przez samodzielne wykonanie przegrody.Wszystkie te czynniki wpływają na ciągły wzrost popularności przegród zrobionych z pasów PCV.

Do czego służą najczęściej kurtyny z elastycznych pasów PCV

Podstawowe zadania jakie spełniają przegrody PCV to podział dużych powierzchni na mniejsze obszary oraz oddzielenie stref w magazynie.

Podział dużych powierzchni na mniejsze sektory

Podział powierzchni przy pomocy kurtyn paskowych PCV ma na celu:

rozdzielenie wizualne przestrzeni – użycie pasów PCV z folii nieprzezroczystej pozwala zasłonić przestrzeń po drugiej stronie przegrody. Pasy nieprzezroczyste są dostępne w kilku kolorach (pasy kolorowe – link). Ułatwia to dopasowanie wizualne do pomieszczenia.

zredukowanie hałasu – przegrody z pasów PCV skutecznie ograniczają rozchodzenie się hałasu. Ogrodzenie źródła hałasu przy pomocy przegród PCV skutkuje jego obniżeniem w pozostałej części pomieszczenia. Więcej informacji na temat ograniczania hałasu przy pomocy pasów z PCV znajduje się na stronie hałas

ograniczenie strat energii – pasy PCV są dobrym izolatorem. Charakteryzują się jednym z najniższych współczynników przenikania ciepła pośród wszystkich tworzyw. Ta cecha sprawia, że skutecznie ograniczają ucieczkę ciepła.

ograniczenie przeciągów – poza właściwościami termoizolacyjnymi przegrody PCV stanowią skuteczną barierę przed przeciągami.

Oddzielenie stref w magazynie

W każdy magazynie można wskazać strefy przyjęcia i wydawania towaru oraz strefy składowania lub/i kompletacji. W strefach przyjęcia i wydawania towaru odbywa się ciągły ruch wózków widłowych i pieszych. Podczas rozładunku i załadunku bramy magazynowe są otwarte, co powoduje przeciągi, wwiewanie zimnego powietrza i wystudzanie pomieszczeń. Poza strefami przyjęcia i wydawania towarów wyziębiane są również pozostałe obszary w magazynie. W celu zminimalizowania tego efektu można zastosować przegrody z PCV. Oddzielenie strefy przyjęcia i wydawania towaru od pozostałych stref zmniejsza przeciągi i wyziębianie przestrzeni. Ludzie pracujący przy kompletacji towarów nie są narażeni na ciągłe zmiany temperatury, co podnosi komfort ich pracy a przez to wydajność.

Materiały stosowane na kurtyny PCV

Kurtyny są wykonywane z pasów, z elastycznej folii PCV. Wstęgi są dostępne w czterech różnych szerokościach: 100mm, 200mm, 300mm i 400mm. Różnią się właściwościami fizycznymi i wytrzymałością mechaniczną. Podstawowy podział obejmuje:

pasy PCV przezroczyste – do uniwersalnych zastosowań. Oddzielanie przestrzeni w magazynach zamkniętych. Zastosowanie w obszarach produkcji spożywczej oraz przemysłowej.

pasy PCV kolorowe przezroczyste lub nieprzezroczyste

pasy specjalistyczne – odporne na mróz, antystatyczne, ognioodporne i spawalnicze.

Rodzaj mocowania kurtyn

Mocowanie kurtyny to wszystkie elementy, które łączą pasy folii z sufitem, nadprożem lub konstrukcją nośną. Stosowane są różne rodzaje mocowania. Najczęściej stosuje się mocowania stałe lub systemy przesuwne.

Mocowania stałe to:

stalowe mocowanie rurowe,

zawiesia grzebieniowe – system wieszaków grzebieniowych i płytek mocujących: a) wykonane ze stali nierdzewnej INOX lub ocynkowanej, b) z tworzyw sztucznych (polipropylen lub polietylen)

Każdy rodzaj mocowań przegrody może być stosowany z dowolnym typem pasów.

Mocowanie rurowe

Mocowanie rurowe kurtyn PCV składa się ze stalowej rurki ocynkowanej o średnicy 1,5 cala oraz stalowych lub plastikowych mankietów mocujących. Mankiety mocujące znajdują się na rurze i są oddzielone od siebie tulejami z tworzywa sztucznego. Pasy folii są przymocowane do mankietów przy pomocy śrub. Jeden pas PCV nachodzi na dwa mankiety. Takie rozwiązanie pozwala na szybką wymianę pasów przy użyciu kluczy nasadowych. Zmiana zachodzenia pasów na siebie wiąże się z wymianą elementów systemu. Dodatkowo trzeba wykonać nowe otwory w pasach folii. Mocowanie rurowe dedykowane jest do ruchu wózków widłowych i pojazdów mechanicznych. Pasy wychylają się mocniej niż w przypadku zawiesi grzebieniowych. Nie ma możliwości wypięcia pasa. Pas może spaść tylko wtedy, gdy nastąpi zerwanie całej taśmy.

Mocowanie grzebieniowe

Mocowanie grzebieniowe składa się z wieszaków grzebieniowych i płytek mocujących. Wieszaki mocuje się do nadproży lub innych elementów nośnych. Płytki mocujące prze pomocy nitów samozrywalnych umieszcza się na pasach folii. Zamiast nitów można zastosować śruby, aby ułatwić wymianę folii. Tak przygotowany pas zaczepia się na wieszaku. Przegrody z mocowaniem grzebieniowym są lżejsze niż ich odpowiedniki rurowe. Pasy mogą być zawieszane, ściągane a ich zakład w dowolnej chwili może zostać zmieniony. Nie trzeba rozkręcać żadnych śrub. Wystarczy przewiesić pas o 1 lub więcej zębów wieszaka, aby zmienić gęstość zakładu.W przypadku zawiesi grzebieniowych z tworzywa sztucznego nie używa się nitów. Przegrody wykonane na plastikowych wieszakach i płytkach mogą być zamontowane bez użycia nitownicy oraz kluczy. Płytki mocujące posiadają plastikowe zatrzaski. Zapina się je na pasach PCV. Ze względu na dopuszczalne obciążenie dedykowane są do pasów o szerokości 200mm. Folia o szerokości 300mm i 400mm powinna być montowana w przegrodach PCV z mocowaniem stalowym.

Rodzaje kurtyn paskowych

Kurtyny pomimo podobnych elementów mogą mieć różne możliwości i zastosowanie. Dobór rodzaju i wykonania zależy od przeznaczenia i warunków zabudowy.

Kurtyny z folii PCV występują w następujących rodzajach:

stacjonarne – są na stałe zamocowane do sufitu, nadproża lub konstrukcji nośnej zamykające całą przestrzeń,

stacjonarne na niepełną wysokość – mocowane na stałe, ale pasy nie muszą opuszczać się do posadzki,

stacjonarne z pasami o różnych szerokościach – dostosowywane przegrody PCV do warunków i ruchu w każdej szerokości kurtyny

stacjonarne z częścią przesuwną – część przegrody jest zamocowana na stałe, natomiast pozostałe części montuje się na szynach systemów przesuwnych.

Kurtyny stacjonarne

Kurtyny stacjonarne mocuje się pod lub do dowolnych elementów nośnych. Założenie przegród tego typu polega na największej możliwej izolacji. Pasy powinny kończyć się ok. 15-20mm nad posadzką, aby zapewnić maksymalną szczelność. Nie powinny opierać się o posadzkę. Często zewnętrzne pasy mają barwę czerwoną. Służy to zaznaczeniu końca przegrody lub wskazuje na przeszkodę. Wymiary oraz zachodzenie wszystkich pasów są takie same na całej szerokości przegrody.

Kurtyny stałe stosuje się przede wszystkim do:

ograniczenia strat ciepła,

zmniejszenia ruchu mas powietrza, czyli zmniejszają przeciągi,

ograniczenia rozprzestrzeniania się niechcianych zapachów i substancji chemicznych,

zmniejszają rozchodzenie się hałasu, czyli wytłumiają mechaniczne fale dźwiękowe,

wygradzania stanowisk pracy,

wygradzania stanowisk pracy, wyznaczania i odgradzania traktów komunikacyjnych.

Kurtyny PCV stacjonarne to kurtyny paskowe dostosowane do zabudowy. Najczęściej stosuje się je w chłodniach, mroźniach, magazynach, zakładach produkcyjnych i na traktach komunikacyjnych.

Kurtyny stacjonarne na niepełną wysokość

Kurtyny stacjonarne na niepełną wysokość to krótsza wersja przegród stacjonarnych. Są montowane najczęściej do stropu lub konstrukcji nośnych. Ograniczają przede wszystkim ruchy wirowe mas powietrza. Krótsze pasy blokują cyrkulację cząsteczek gazów i pyłów w powietrzu.W zakładach produkcyjnych oraz centrach logistycznych często nie ma możliwości użycia pełnych przegród. Pasy folii, które są zamocowane pod stropem, nie utrudniają intensywnego ruchu maszynowego oraz pracy urządzeń i linii produkcyjnych na posadzce.W przegrodach tego typu najczęściej używa się pasów transparentnych bezbarwnych. Przegrody wiszą poza zasięgiem roboczym ludzi i maszyn, więc nie są potrzebne pasy czerwone. Kolorowe lub nietransparentne pasy stosuję się ze względów estetycznych lub dla zmniejszenia natężenia światła.

Kurtyny stacjonarne z pasami o różnych szerokościach pasów

Kurtyny nie muszą być wykonane z tego samego rodzaju i typu pasów. Trend do personalizowania urządzeń, maszyn i wszelkich obiektów użytkowych dotarł również do przegród PCV. Przegroda paskowa może posiadać kilka różnych typów oraz szerokości pasów. Dostosowuje się w ten sposób przegrodę między innymi do rodzaju ruchu. Część przegrody przeznaczona dla ruchu pieszego może być wypełniona folią gładką w formacie 2x100mm lub 2x200mm. Przygotowując miejsce przejazdu dla wózków widłowych używa się folii podwójnie żebrowanych 3x300mm lub 4x400mm. Zatem jedna przegroda może zostać wykonana z kilku różnych kurtyn paskowych. Każdą część można dodatkowo oddzielić optycznie przy pomocy kolorowych pasów.W halach o dużym natężeniu lub o zróżnicowanym ruchu należy używać przegród PCV o różnych szerokościach pasów.

Kurtyny stacjonarne z częścią przesuwną

Oprócz dostosowywania szerokości pasów można zastosować dla jednej przegrody stałe części mocowania oraz przesuwane. Uzyskuje się w ten sposób część dobrze izolującą stacjonarną oraz kurtyny przesuwne. Najczęściej przegrody przesuwne znajdują się na traktach komunikacyjnych. Przy intensywnym ruchu dla wygody operatorów wózków widłowych odsuwa się kurtyną. Po skończonych przejazdach zsuwa się przegrodę do pozycji zamkniętej. Uzyskuje się wtedy ponownie stacjonarną przegrodę izolującą. Część stacjonarna przegrody może różnić się pod względem rodzaju i typu folii od części przesuwnej.Ze względu na różne rodzaje przegród pasów z folii PCV, kurtyny znajdują zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu. Zastosowanie materiałów o zróżnicowanych właściwościach pozwala dopasować kurtynę do niemal każdych warunków. Należy przy tym poznać właściwości dostępnych materiałów oraz dokładnie przeanalizować własne potrzeby.

Po więcej informacji na temat kurtyn paskowych oraz materiaów do ich produkcji zapraszamy na stronę internetową http://kurtynypcvpaskowe.pl/

SPONSOROWANE