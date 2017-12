Kredyt hipoteczny – jak się do niego przygotować?

Kredyt hipoteczny jest rodzajem kredytu celowego, który zaciągany jest w celu sfinansowania zakupu lub budowy nieruchomości. Podpowiadamy jak sensownie przygotować się do tego zobowiązania finansowego, by potem nie żałować podjętej decyzji.

Czy stać nas na kredyt?

To pierwsze pytanie, na które należy sobie odpowiedzieć zanim jakkolwiek zaczniemy myśleć o kredycie hipotecznym. Pamiętajmy o tym, że z reguły jest to spore zobowiązanie finansowe na kilkanaście lub kilkadziesiąt lat. Musimy oszacować, czy stać nas będzie na to, by każdego miesiąca oddawać znaczną część swojego wynagrodzenia do banku w celu spłaty raty kapitałowo-odsetkowej. Na tym etapie podsumujmy swoje dochody oraz wydatki z ostatniego roku. Obliczmy ile jesteśmy w stanie miesięcznie przeznaczyć na kredyt. W obliczeniach warto brać pod uwagę nie tylko koszty utrzymania oraz kredytu, ale także inne, nieprzewidziane wydatki. Zobowiązując się na tyle lat nie możemy zapominać o własnych przyjemnościach, jakimi może być na przykład wyjście do kina lub wyjazd na wakacje. Uwzględnić należy również sytuacje kryzysowe, w których pilnie będziemy potrzebować gotówki. Świetnym przykładem takiej sytuacji jest awaria samochodu. Koszt naprawy pojazdu potrafi być bardzo duży, a przy maksymalnie obciążonym domowym budżecie może nas po prostu na to nie stać. Dlatego jeszcze zanim podejmiemy finalną decyzję odnośnie zaciągnięcia kredytu hipotecznego zastanówmy się czy nasze finanse nie ucierpią na tym w znaczący sposób.

Wkład własny do kredytu hipotecznego

By móc starać się o kredyt mieszkaniowy należy posiadać wymagany przez bank minimalny wkład własny, który obecnie może osiągać nawet 20% kwoty kredytu. Niektóre instytucje wymagać mogą mniejszego wkładu, np. 10%. Im więcej wpłacimy na początku tym lepsze warunki możemy uzyskać, dlatego też czasami warto decyzję o kredycie odłożyć na kolejny rok, by móc uzbierać większy kapitał własny.

Sprawdzenie oferty banków

Z racji tego, że kredyt hipoteczny jest zobowiązaniem na wiele długich lat nie warto zaciągać go w pierwszym lepszym banku. Jeżeli zależy nam na tym, by warunki były dla nas jak najbardziej korzystne powinniśmy dokładnie przyjrzeć się tym, co jest aktualnie oferowane przez banki (sprawdź na Direct.Money.pl).

Niezbędne dokumenty przy kredycie hipotecznym

Warto wcześniej przygotować sobie wszystkie dokumenty, które potrzebne są do podpisania umowy kredytowej. Cały proces wydaje się być dość skomplikowany i wymaga poświęcenia wielu godzin na to, by został wykonany poprawnie. Pierwszym dokumentem niezbędnym podczas wizyty w banku jest dowód tożsamości. Kolejnym dokumentem jest zaświadczenie o zatrudnieniu od pracodawcy. Warunek ten różnić się może w zależności od tego na jakiej podstawie jesteśmy zatrudnieni. Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą zostaną poproszone o dostarczenie innych dokumentów niż te, zatrudnione w oparciu umowy o pracę. Zależnie od banku wymagane mogą być różne dokumenty. W niektórych przypadkach przedstawić będziemy musieli PIT-37 za poprzedni rok.

Podpisanie umowy kredytowej

Umowa dzieli się na dwa rodzaje – przedwstępną oraz ostateczną. Ta pierwsza podpisywana jest po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku kredytowego. Po znalezieniu mieszkania oraz dokładnej analizie następuje uruchomienie kredytu hipotecznego. W tym momencie do banku dostarczyć musimy akt notarialny oraz dowód wpłaty wkładu własnego. Jeżeli wszystko zostało poprawnie wykonane podpisujemy umowę ostateczną. Po tym kroku możemy cieszyć się swoim nowym mieszkaniem.

Podsumowanie

Kredyt hipoteczny to zobowiązanie, do którego trzeba należycie się przygotować. Cały proces zacznijmy od analizy własnych finansów. Następie dokładnie zbadajmy rynek pod kątem najlepszych ofert banków. Ostatnim krokiem jest podpisanie umowy kredytowej. Proces ubiegania się o kredyt mieszkaniowy jest długi i czasami bardzo męczący, ale nie powinno to być powodem, by zrezygnować z marzenia jakim jest posiadanie własnego mieszkania lub domu.

