„JAGA” trenera Mamrota przebywa w Trzebnicy

Piłkarze występującej w Lotto Ekstraklsie Jagielonii Białystok przybyli wczoraj do Trzebnicy, gdzie spędzają ostatnie chwile przed dzisiejszym (piątek, 15 grudnia) meczem ze Śląskiem Wrocław. Trener białostoczan nie ukrywa radości z obecności w swoim rodzinnym mieście. – Cieszę się bardzo, że jestem w Trzebnicy, gdyż od czerwca byłem tutaj tylko 3 razy.

Dziś Na Stadionie Miejskim we wrocławiu o godz. 20.30

rozpocznie się mecz

Śląsk Wrocław

–

Jagiellonia Białystok

Jak podchodzę do tego spotkania trener – trzebniczanin Ireneusz Mamrot?

– Oczywiście tak samo jak do każdego innego. Dzisiaj jestem w Jagiellonii i robię wszystko, aby w każdym meczu razem z drużyną wywalczyć 3 punkty. Nie ukrywam, że sentyment do rywala jest większy, bo przecież jeszcze jako dziecko jeździłem na mecze Ślaska Wrocław. Ale dziś mamy jeden cel, którym jest zdobycie kompletu punktów we Wrocławiu – zapowiedział trener Ireneusz Mamrot. Co ciekawe drużyna Jagiellonii ma dalekie podróże, ale po tym meczu logistyka jest po stronie szkoleniowca – Tak się złożyło, że jest to nasz ostatni mecz w tym roku i mogę zostać już w domu. Na Święta Bożego Narodzenia nigdzie się nie wybieram, ponieważ chcę się nacieszyć rodziną. Przez ostatnie pół roku bardzo rzadko się widywaliśmy i mamy spore zaległości – zakończył Ireneusz Mamrot.