Czas na zabudowę tarasu

Posiadanie domu jednorodzinnego to dla wielu naszych rodaków spełnienie największych marzeń. Zamknięci w czterech ścianach mieszkań w blokach, chcemy się wyrwać na zewnątrz, by móc się cieszyć własnym domem z ogródkiem, gdzie można spędzać czas z rodziną choćby na spożywaniu śniadania na tarasie przed domem, lub na piętrze. Taras to z miejsce wymarzone do spędzania czasu nie tylko z rodziną, ale również wypoczynku.

Niestety w naszych warunkach pogodowych, korzystanie z tarasu jest skrócone do kilku miesięcy

Szkoda, bo jest to naprawdę świetne miejsce do przyjmowania gości w okresie letnim, spędzania miłego czasu. Warto więc pomyśleć nad tym, by móc ten taras wykorzystać nie tylko podczas ładnej pogody, ale również w pozostałym czasie, a może nawet w okresie jesienno – zimowym?

Takie możliwości daje

zabudowanie tarasu

Taka inwestycja to obecnie żaden problem, a korzyści z tego mogą być naprawdę wielkie. Odpowiednia zabudowa tarasu może sprawić, że powierzchnia domu powiększy się o bardzo ciekawe miejsce. Miejsce to można wykorzystać na wiele sposobów, nie tylko do relaksu lub spotkań towarzyskich, ale również na przykład jako miejsce pracy, a nawet jako ogródek zimowy, który pozwoli się cieszyć zielenią także w okresie, kiedy za oknem jest szaro lub biało. Tak naprawdę do czego będzie służyć zabudowany taras będzie zależeć tylko i wyłącznie od pomysłowości właściciela domu, a także tego co chce uzyskać. Możliwości są nieograniczone. Trzeba tylko zapamiętać, że zabudowa tarasu jest czynnością, która wymaga co najmniej zgłoszenia do odpowiedniego urzędu. Samodzielne zabudowanie tarasu bez złożenia takiej informacji może być potraktowane jako samowolka budowlana, co może z kolei skutkować karami.

Jaka zabudowa?

Możliwości jakie posiadają inwestorzy, którzy planują zabudowę tarasu są spore. Warto się jednak zastanowić nad systemem, który będzie wykorzystany do stworzenia zabudowanej przestrzeni. O ile taras jest zadaszony, a właściwie jest wyposażony w sufit, to możliwości są większe. w takim przypadku bardzo ciekawym staje się zabudowa pobawiona ram pionowych. Producenci, którzy oferują taką zabudowę, tak jak toruńska firma Glassart.pl, uważają że jest to bardzo efektowna zabudowa tarasu. Faktycznie. Osoby które przebywają wewnątrz na zabudowanym tarasie mogą podziwiać jedynie płyty szklane, pozbawione pionowych ramek, dzięki czemu konstrukcja wydaj się bardzo lekka. Szyby osadzone są w prowadnicach, które muszą być mocowane do sufitu, co ogranicza nieco stosowanie takich rozwiązań. Jednak efekt jaki można uzyskać jest godny podziwu. Szklane tafle poruszają się po wewnętrznej stronie tarasu, można również je prowadzić po łukach, co sprawdza się w wypadku, kiedy taras nie ma kształtu prostokąta.

Nie można jednak ukrywać, że jest to rozwiązanie nie do końca perfekcyjne. Tafle szyb nie posiadają żadnych uszczelnień i w wypadku, kiedy jest chłodniej na dworze, może się okazać, że również na tarasie nie da się swobodnie przebywać. Tu lepszym rozwiązaniem wydaje się zabudowa ramowa. Jest ona wykonana z tafli szklanych osadzonych w ramach. Najczęściej do konstrukcji takiej zabudowy używa się ram wykonanych z drewna lub z aluminium. Ramki aluminiowe są bardzo cienkie, przez co nie zabierają wiele światła i cała konstrukcja wydaj się być lekka. Trzeba również pamiętać, że aluminium to materiał odporny na działanie środowiska i nie wymagający konserwacji. Drewno to materiał szlachetny i bardzo efektowny, jednak ramy wykonane z tego materiału są grubsze, co sprawia, że mniej światła trafia na zabudowany taras, ponadto wymaga konserwacji, która trzeba przeprowadzić co jakiś czas.

Decydując się na materiał do zabudowy tarasu, warto się wsłuchać w głos specjalistów od zabudów tarasu pracujących w toruńskim Glassart.pl – materiał musi współgrać z całością zabudowy, jego stylem architektonicznym, o czym chyba nie jeden inwestor zapomina. Zabudowa ramowa pozwala na szersze wykorzystanie tarasu jako miejsca użytkowego również w okresie niesprzyjającej pogody. Dzieje się tak dzięki uszczelkom, które są umieszczone na pionowych ramkach.

Nie zależnie od tego, na jaką zabudowę się zdecydujemy, warto na taką inwestycję wydać

każdą złotówkę

