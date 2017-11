Zostań dawcą, uratuj życie

O tym, jak niewiele trzeba, aby dać potrzebującej osobie coś najcenniejszego – szansę na życie, opowiadali w ubiegłym tygodniu uczniowie Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Trzebnicy, podczas #Komórkomanii – projektu który wspiera walkę z nowotworami krwi.



Uczniowie już po raz drugi wzięli udział w akcji. W zeszłym roku jej organizatorem była parafia, jednak tym razem udało się ją przeprowadzić na terenie szkoły, gdzie wolontariusze wraz z opiekunem, pedagog Elżbietą Jednoróg przygotowali całe wydarzenie.

Bardzo ważna akcja

– Zaangażowałem się w akcję dlatego, że jako syn położnej wiem, że ludzkie życie jest bezcenne i że zdrowia się nie kupi. A jeżeli ja mogę uratować cudze życie i jeszcze nic na tym nie tracę, to tym bardziej jestem chętny brać udział w tego typu inicjatywach. Moja mama jest w bazie dawców już pięć lat i do tej pory nie znalazła bliźniaka. Słyszałem o sytuacjach, że Maciej Stuhr i Nergal oddali swój szpik. A do akcji w szkole zostałem zachęcony przez panią pedagog – opowiadał Szymon, uczeń klasy 3a, wolontariusz.