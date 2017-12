Ulica Polna jak polna droga

Inne drogi są remontowane, a nasza jakby została zapomniana. Toniemy w błocie, a po deszczach nasza ulica jest nieprzejezdna – mówi mieszkaniec ul. Polnej w Wilczynie.



Z prośbą o interwencję zwrócił się do nas mieszkaniec Wilczyna, który mieszka przy ul. Polnej.

– To taka mała droga, tuż za sklepem trzeba skręcić w lewo. Od wielu lat jest już zapomniana, nikt jej nie naprawia, nie łata. Ostatnio sam starałem się załatać największe dziury, ale nie mam na to czasu, poza tym nie jest to moje zadanie. Jako mieszkańcy Polnej, a jest tu 9 domów, mieszka kilka rodzin czujemy się zaniedbani i mniej ważni od innych, bo inne drogi gmina naprawia, a naszej nie może. Jakiś czas temu załatano ul Poprzeczną, a nasza dalej została dziurawa – żali się mieszkaniec. Jak dodaje, rozmawiał już o tej sytuacji z sołtys wsi, ta wielokrotnie interweniowała w gminie.

– Wiem, że pani Jola Łojkuc, która jest radną, robi co może, ale jej prośby pozostają bez odpowiedzi. Sołtyska robi co może, ale na nic się to nie zdaje, bo cały czas jesteśmy pomijani. A tak zły stan drogi ma nie tylko estetyczne konsekwencje. Na jednej z dziur uszkodziłem sobie auto. Za naprawę musiałem sam zapłacić, do kogo mam się zwrócić po rekompensatę? – pyta mieszkaniec.

Andrzej Małkiewicz, kierownik wydziału inwestycji i remontów potwierdza, że na ul. Polnej jest problem, ale podkreśla, że w gminie są drogi, które wyglądają jeszcze gorzej. – W tym roku na pewno nie wygospodarujemy już środków na naprawę, postaramy się załatać dziury w przyszłym, kiedy będzie nowy budżet – zapewnia. Kierownik nie wie jeszcze jaki będzie zakres prac, wszystko zależy od stanu drogi. W grę wchodzi między innymi nowe wykorytowanie, nawiezienie niesortu.

Droga faktycznie jest w fatalnym stanie. Miejmy nadzieję, że pieniądze znajdą się już na początku przyszłego roku. Choć na doraźne naprawy, bo inaczej mieszkańcy będą dalej tonąć w błocie.