Tomasz Hajto na otwarciu piłkarskiej areny w Machnicach

Nowoczesna, ze sztuczną nawierzchnią, posiadająca certyfikat FIFA, dostępna przez 12 miesięcy piłkarska hala została oficjalnie otwarta. Kompleks Ptak w podwrocławskich Machnicach wzbogacił się o piłkarską halę najnowszej generacji World Football Arena. Na oficjalnym otwarciu nie zabrakło sportowych emocji i wyjątkowych gości.



Oferta sportowa kompleksu Ptak Machnice stale się powiększa. Do tej pory organizowane tu były zawody konne, w zeszłym roku uruchomiony został stok narciarski, a w tym roku otworzono całoroczną, nowoczesną halę piłkarską. Hala o wymiarach 56×26 metrów, wymiar typowo „orlikowy”, to jedyna całoroczna hala w Polsce .

W czasie oficjalnego otwarcia, które miało miejsce w sobotnie popołudnie, 4 listopada, rozegrany został pierwszy turniej Media CUP, do którego zaproszone zostały zespoły gazet, stacji radiowych i telewizyjnych z terenu województwa dolnośląskiego, jak również zespół byłych piłkarzy, czy reprezentanci służb publicznych. Tym samym w szranki stanęło aż 7 drużyn: radio LUZ, Panorama Trzebnicka, WKS Śląsk Wrocław Oldboje, Kielce Oldboje, reprezentacja Dolnego Śląska Straży Pożarnej, reprezentacja Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, oraz reprezentacja World Football Arena Machnice .

Podczas turnieju walka była zacięta i na najwyższym poziomie. Ostatecznie pierwsze miejsce zajęła drużyna WKS Śląsk Wrocław Oldboje, na II miejscu uplasowali się reprezentanci Kielce Oldboje, a na trzecim KW PSP Wrocław.

Kto będzie mógł korzystać z hali?

Okazuje się, że od pewnego czasu, z hali korzystają już dzieci i młodzież oraz osoby uprawiające piłkę nożna (np. zakłady pracy). Hala dostępna jest codziennie od godziny 6 rano do godziny 24. Każdy chętny może skorzystać z możliwości wynajmu hali, albo zapisać się na specjalnie organizowane Akademie Piłkarskie prowadzone przez byłych zawodników Śląska Wrocław. Te drugie cieszą się szczególnym zainteresowaniem zwłaszcza wśród młodych adeptów piłki nożnej.

– Bardzo ważne w naszych warunkach atmosferycznych są hale piłkarskie. Właśnie przez wzgląd na pogodę często pojawia się problem w okresie zimowym, gdzie trenować? Nie ma takich obiektów jak nasz. Zwłaszcza gdy chodzi o dzieci. Nasz całoroczny obiekt pozwala trenować niezależnie od warunków, jakie panują na dworze. – powiedział Mirosław Nowicki, dyrektor World Footbal Arena w Machnicach.

Jak podkreślają właściciele, obiekt ukierunkowany jest głównie pod kątem młodzieży i piłki amatorskiej, jednak jeśli jakaś zawodowa drużyna chciałaby zorganizować na terenie hali trening, nie ma ku temu żadnych przeciwwskazań.

– Sam pomysł utworzenia takiej hali jest fenomenalny. W środku jest ciepło, zamontowane jest doskonałe oświetlenie i bardzo dobrze dobrana nawierzchnia do gry. Myślę, że będzie to również świetna realizacja, która pomoże zaszczepić w dzieciach miłość do tego sportu, jakim jest piłka nożna, dzięki temu odciągając ich od Androidów, laptopów, smartfonów, tak żeby jednak zaczęły się ruszać – Tak otwarcie całorocznej hali sportowej skomentował uczestnik wydarzenia, były polski piłkarz i reprezentant Polski Tomasz Hajto.