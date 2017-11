Remont „piątki” znacznie się przedłuża

Do 30 września miał potrwać remont drogi krajowej nr 5, który przeprowadzany jest w okolicach miejscowości Sanie. Tymczasem mamy listopad, a końca remontu nie widać…



Remont, którego koszt to ponad 4 mln zł miał potrwać do końca września. Jak się jednak okazało, firma STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o wykonująca prace natrafiła na nieprzewidziane problemy. Jak dowiedzieliśmy się, potrzebne są dodatkowe badania podłoża. Najprawdopodobniej trzeba będzie zwiększyć zakres prac. Mówi się, że remont potrwa do połowy listopada, ale obecnie nie da się jeszcze określić ostatecznego terminu.

Kierowcom pozostaje uzbroić się w cierpliwość. O terminie zakończenia prac będziemy informować.