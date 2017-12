Pijany wandal zniszczył 10 samochodów

Szedł ulicami trzebnicy i niszczył auta. W sumie uszkodził 10 samochodów, którym pourywał lusterka. Świadkowie zawiadomili funkcjonariuszy, którzy sporządzili rysopis sprawcy. Pijanego wandala zatrzymali podczas awantury domowej. Za tego typu czyn grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Sprawca musi się także liczyć z obowiązkiem naprawienia szkody.



Jak poinformował nas Piotr Dwojak z trzebnickiej policji, funkcjonariusze otrzymali informację od jednego z mieszkańców, że młody mężczyzna idzie ulicą i niszczy zaparkowane samochody – urywa im lusterka.

– Policjanci ustalili rysopis sprawcy, udało się go błyskawicznie zatrzymać, gdyż po powrocie do domu wszczął awanturę i został rozpoznany przez interweniujący patrol. Sprawcą okazał się 35-letni mieszkaniec powiatu trzebnickiego. Pojazdy, które uszkodził miały urwane lub potłuczone lusterka. Obecnie pokrzywdzeni szacują poniesione straty. Badanie przeprowadzone alkomatem wykazało u zatrzymanego ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Trafił on prosto do policyjnego aresztu. Po wytrzeźwieniu zostanie przesłuchany i usłyszy także zarzuty zniszczenia mienia – podał Piotr Dwojak.