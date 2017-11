Padają zarzuty, a starosta ucieka [FILM]

– Wpłynęła do mnie skarga trzebnickiego przedsiębiorcy, który powiedział coś, co mnie zmroziło. Powiedział mi, że przychodzi burmistrz gminy Trzebnica na spotkanie, na którym są przedstawiciele wydziału architektury i mówi, że jednemu przedsiębiorcy trzeba wydać pozwolenie na budowę. To spotkanie miało miejsce na przełomie marca i kwietnia tego roku. I zostaje wydane pozwolenie na budowę na dwie działki na ul. Oleśnickiej, na 26/2 i 26/3. Po czym to pozwolenie jest uchylane ze względu na rażące błędy – mówił Robert Adach.

Czy w Starostwie Powiatowym dochodziło do nadużyć? Czy burmistrz Trzebnicy i gminni urzędnicy wpływali na decyzje pracowników starostwa? Czy to prawda, że gmina chciała sprzedać działki, na które dopiero teraz opracowywany jest plan zagospodarowania? Takie pytania zadawał radny. Jaką odpowiedź otrzymał?