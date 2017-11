Na dniach otworzą fragment S5

W najbliższych dniach, prawdopodobnie w poniedziałek lub wtorek zostanie otworzony kolejny odcinek drogi S5

Dokładnej daty jeszcze nie znamy, ponieważ jak nieoficjalnie mówi się, na otwarcie ma przyjechać jeden z przedstawicieli rządu.

Kierowcy pojadą nowym odcinkiem od Korzeńska do Żmigródka. Oddany fragment drogi ułatwi życie przede wszystkim mieszkańcom Żmigrodu, ponieważ stanowi on równocześnie obwodnicę tego miasta.



Zgodnie z planem, III zadanie budowy S5 na Dolnym Śląsku, czyli od Korzeńska do Morzęcina miało zostać oddane do użytku do 2 listopada. Przypomnijmy, że prace przy S5 trwają od 2014 roku, a wykonawcą tego 15-kilometrowego odcinku jest firma Budimex-Strabag. To własnie to zadanie miało zostać wykonane jako pierwsze i prace postępowały tu zgodnie z planem.

Jak powiedziała nam Magdalena Szumiata z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, fragment inwestycji przygotowanej przez Budimex-Strabag jest już ukończony. – Prace zostały zakończone, droga była testowana, mamy pozwolenie na użytkowanie 15 kilometrów trasy.

Przedstawicielka GDDKiA zapewniła, że dwa kolejne zadania powinny zostać oddane w zaplanowanym terminie czyli przed Bożym Narodzeniem pojedziemy nową drogą.