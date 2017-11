Konkurs z przekrętem?

Czy ktoś specjalnie, za wszelką cenę starał się nie dopuścić do konkursu na dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół w Obornikach Śl. jednego z kandydatów? Wojewoda dolnośląski nie miał wątpliwości, że konkurs został przeprowadzony z istotnym naruszeniem prawa i uznał, że jest nieważny. Jakie konkretnie miał zarzuty do komisji?



Wojewoda Paweł Hreniak i jego kontrolerzy z Urzędu Wojewódzkiego nie pozostawili suchej nitki na Zarządzie Powiatu Trzebnickiego, który zatwierdził konkurs na dyrektora PZS w Obornikach Śl. Wojewoda, który został mianowany na stanowisko przez premier z PiS, wytknął szereg błędów, które popełniono podczas konkursu, a za który odpowiada… PiS-owski starosta. Co ciekawe, jednym z członków komisji konkursowej był Sławomir Błażewski, który przez wiele lat pracował jako nauczyciel. Czy to możliwe, żeby aż tak bardzo nie znał procedur, że jak napisał wojewoda, konkurs przeprowadzono z poważnym naruszeniem prawa? Dlaczego, za wszelką cenę chciano wyeliminować kandydatkę, która od 19 lat pracowała w szkole, na której dyrektora ogłoszono konkurs? Czy było tak, że obawiano się, że podczas prezentacji może wypaść lepiej niż osoba, która w ostatnich wyborach samorządowych startowała z listy właśnie Sławomira Błażewskiego?

Kandydatów było dwoje

Przypomnijmy, że poprzedni dyrektor – Sławomir Szypulski – zrezygnował z funkcji, ponieważ nie widział dalszej możliwości współpracy ze starostą Waldemarem Wysockim. Po rezygnacji Szypulskiego, starosta rozpisał konkurs na stanowisko dyrektora zespołu szkół – Liceum Ogólnokształcącego i Technikum. Jak się okazało do postępowania zgłosiło się dwoje kandydatów: Rafał Szkwerko, nauczyciel pracujący na co dzień w obornickim gimnazjum, obecnie także radny Rady Miejskiej Obornik Śl., do której startował z ugrupowania Sławomira Błażewskiego, byłego burmistrza, a obecnie etatowego członka Zarządu Powiatu Trzebnickiego. W konkursie wzięła udział także Małgorzata Nehrebecka, która przez wiele lat pracowała w obornickim PZS.

Zgodnie z zasadami, kandydaci zobowiązani byli złożyć komplet dokumentów, po ich weryfikacji miała odbyć się rozmowa z kandydatami. Zdaniem wojewody dolnośląskiego konkurs, który przeprowadzono w czerwcu przeprowadzono niezgodnie z prawem i wojewoda jako organ nadzorujący unieważnił uchwały, którego go zatwierdzały. Przypomnijmy, że Błażewski wskazał, iż w komisji konkursowej było 2 przedstawicieli samorządu: on i inspektor ds. oświaty Natalia Cepiel. Sekretarz Borczyk nie uczestniczył w pierwszej części konkursu. Było także 3 przedstawicieli kuratorium oświaty, 2 związków zawodowych „Solidarność” i ZNP, 2 przedstawicieli rady rodziców i 2 przedstawicieli rady pedagogicznej.