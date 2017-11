Jak skutecznie zareklamować firmę?

Zakładając własną firmę, mamy nadzieję na to, że odniesie ona sukces i szybko znajdziemy spore grono klientów, którzy będą gwarancją stałych przychodów. Oczywiście, wiele w tym przypadku zależy od tego jakiego rodzaju produkty albo usługi oferujemy, ale oprócz tego musimy również zadbać o odpowiednią promocję naszej działalności. Sprawa nie jest prosta, gdyż reklama może przyjąć obecnie bardzo różne formy. Należy zatem dobrze zastanowić się nad tym, którą z nich wybrać, aby spełniła swoją rolę i przyciągnęła uwagę jak największej liczby potencjalnych klientów. A co mamy do wyboru? Oto kilka podpowiedzi.

Wykorzystaj Internet

Każdego dnia miliony osób na całym świecie korzysta z Internetu. To właśnie z jego pomocą wielu z nas dowiaduje się o istnieniu firm oferujących takie usługi oraz produkty, których akurat poszukujemy. Nie dziwi zatem fakt, że każda, nawet lokalna firma, powinna mieć swoją stronę internetową.

Oczywiście, zlecenie stworzenia strony internetowej profesjonalnemu grafikowi wiąże się z pewnymi kosztami, jednak jest to inwestycja, która może przynieść nam realne zyski, dlatego nie powinniśmy z nią zwlekać. Warto również popytać w gronie znajomych oraz rodziny, czy przypadkiem nie znają oni osoby zajmującej się takimi usługami. Możemy wówczas liczyć na rabaty, które zwłaszcza na początku działalności firmy są zdecydowanie przydatne. Pamiętajmy jednak, aby nasza strona dobrze prezentowała się wizualnie oraz zawierała wszystkie najważniejsze informacje dotyczące samej firmy oraz jej działalności.

Newsletter, to kolejna po stronie internetowej, możliwość wykorzystania sieci na korzyść naszej firmy. Każda strona internetowa powinna mieć doskonale widoczną sekcję umożliwiającą klientom dobrowolną subskrypcję, dzięki której będą regularnie otrzymywali od nas maile zawierające informację na temat aktualnych promocji czy nowych produktów oraz usług. Oczywiście, musimy także pamiętać o systematycznym przygotowywaniu takich e-maili oraz zadbać o to, by ich treść była dopasowana do zainteresowań naszych klientów.

Portale społecznościowe

Popularność wszelkiego typu portali społecznościowych nie maleje, w związku z czym powinniśmy również zadbać o obecność naszej firmy przynajmniej na Facebooku czy Twitterze. Udostępniane tam informacje docierają do klientów niemalże natychmiast po ich opublikowaniu, w związku z czym nasza więź z nimi staje się nieco bardziej bezpośrednia oraz trwalsza. Poprzez portale tego rodzaju, klienci mogą zadawać nam pytania odnośnie poszczególnych produktów i usług, a my możemy szybko na nie odpowiadać, co z pewnością jest na rękę obydwu stronom. Wiele firm decyduje się na zatrudnianie osób zajmujących się wyłącznie prowadzeniem ich kont na portalach społecznościowych. Na początku działalności bez większych problemów powinniśmy sobie jednak poradzić z tym sami.

Tradycyjne ulotki i plakaty

Niezmiennie, bardzo ważną formą reklamowania naszej firmy są wszelkiego typu ulotki oraz plakaty. Oczywiście, musimy jednak najpierw zatroszczyć się o bardzo dobry projekt graficzny takich materiałów promocyjnych. Przede wszystkim, muszą być one interesujące i przyciągające uwagę, ale także przejrzyste i klarowne. Logo firmy, musi być doskonale widoczne i wyróżniające się na tle pozostałych elementów takiego projektu. Zanim zaakceptujemy propozycję grafika, powinniśmy pokazać stworzony dla nas projekt większemu gronu osób, które stwierdzą, czy każdy jego element jest dla nich czytelny i atrakcyjny. Nie bójmy się prosić o wprowadzenie poprawek! Przecież za to płacimy, a na szali jest sukces naszego przedsięwzięcia.

Kolejna sprawa to rozmieszczenie gotowych materiałów promocyjnych. Musimy zadbać o to, by znalazły się one we wszystkich często uczęszczanym miejscach w mieście. Rzecz jasna, wiele zależy też od tego jakiego rodzaju działalność prowadzimy, ale są takie miejsca, w których każdego dnia pojawia się mnóstwo osób. To właśnie w nich należy rozwieszać nasze plakaty oraz poprosić o możliwość pozostawienia ulotek.

Przydatne gadżety promocyjne

Dobrym pomysłem jest również stworzenie różnego typu gadżetów promocyjnych z logiem naszej firmy. Warto jednak, aby były one nie tylko atrakcyjne wizualnie, ale również przydatne. Takie produkty oferuje nam chociażby firma Eurofresh, która tworzy zawieszki zapachowe oraz podkładki pod piwo z kartonu lub drewna. Są one doskonałą przestrzenią reklamową, bo przecież niemalże każdy kierowca wykorzystuje zapachy samochodowe, a z podkładów ciągle korzystamy w barach czy restauracjach.

Co więcej, Eurofresh oferuje nam również usługi pakowania flow pack, dzięki czemu w bardzo krótkim czasie można zabezpieczyć różnego typu produkty w odpowiednim opakowaniu. Nie musimy się zatem martwić, że nasze choinki zapachowe czy jakiekolwiek inne gadżety promocyjne stracą swoje walory, albo nie będą się dobrze prezentować.

Rzecz jasna, są to jedynie przykłady tego, w jaki sposób można zadbać o wypromowanie działalności naszej firmy. Tak jak już wspomniano, wiele zależy od tego w jakiej konkretnie branży działamy. Warto jednak poświęcić nieco czasu na opracowanie odpowiedniej strategii marketingowej, gdyż dzięki temu możemy sporo zyskać.

