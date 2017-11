Inna cena na półce, inna przy kasie?

Nie trudno wyobrazić sobie taką sytuację, kiedy to konsument podchodzi do kasy sklepowej, aby zapłacić za wybrany produkt, a wtedy dowiaduje się, że w rzeczywistości jest on droższy niż cena na metce. Wiele osób spotkało się z taką sytuacją, lecz nie wiedząc jak postąpić dalej – godziło się na zapłatę często dużo wyższej kwoty.

Jak mówi prawo, obowiązkiem każdego sprzedawcy jest oznaczanie odpowiednią ceną oferowanych towarów. Do naszej redakcji zgłosił się ostatnio czytelnik z interwencją dotycząca jednego ze sklepów wielkopowierzchniowych w Trzebnicy, mówiąc, że w tym wypadku normą jest problem z cenami.