ZUS rozpoczął wysyłkę numerów kont

Dostałeś list polecony z ZUS? Przeczytaj go uważnie gdyż zawiera twój nowy rachunek, na który w styczniu wpłacisz składki na ubezpieczenie. Bez nowego numeru rachunku bankowego nie opłacisz składek już za grudzień. Od nowego roku zrobienie przelewu do ZUS będzie tak proste jak opłacenie rachunku za energię elektryczną gdyż wszystkie składki zapłacisz jednym przelewem na jedno konto. 1 października ruszyła wysyłka informacji z numerami kont do niemal 300 tysięcy przedsiębiorców na Dolnym Śląsku.

Wszyscy płatnicy składek dostaną swój numer konta jeszcze przed końcem tego roku. Adresatów jest wielu – w całym kraju indywidualny numer rachunku składkowego otrzyma 3,6 miliona przedsiębiorców, z czego 296 354 na samym Dolnym Śląsku. Listu należy spodziewać się pod adresem siedziby firmy lub adresem wskazanym, jako korespondencyjny.

List polecony to nie jedyny sposób na poznanie numeru rachunku składkowego. Będzie można ustalić go również w każdej placówce ZUS lub poprzez kontakt z Centrum Obsługi Telefonicznej (022 560 16 00 lub cot@zus.pl). Przedsiębiorca powinien upewnić się czy zna swój numer najpóźniej przed terminem płatności składki za grudzień 2017 r. To bardzo ważne, ponieważ dotychczasowe rachunki zostaną zamknięte 31 grudnia. Aby opłacić składki w terminie trzeba będzie posłużyć się nowym numerem rachunku składkowego.

– Ten sposób opłacania składek czyli tzw. e-składka to duża zmiana względem poprzedniego sposobu robienie przelewów do ZUS – mówi Iwona Kowalska Regionalny Rzeczni Prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. – Od nowego roku każdemu przedsiębiorcy zostanie przypisany jeden, indywidualny numer rachunku bankowego, który zastąpi wszystkie używane dzisiaj – dodaje.

Indywidualny numer będzie składał się łącznie z 26 cyfr, z czego niezmienny dla wszystkich będzie wyłącznie stały numer identyfikujący ZUS – 60000002026. Pozostała część to liczba kontrolna, liczba uzupełniająca oraz NIP danego płatnika, który będzie stanowić ostatnie 10 cyfr numeru rachunku.

– Zanim zrobimy pierwszy przelew warto dokładnie sprawdzić czy przysłany nam numer zawiera NIP firmy. Jeśli mamy wątpliwości, co do prawidłowości numeru konta – należy skontaktować się z ZUS – zachęca rzeczniczka.

ZAMIAST TRZECH LUB CZTERECH PRZELEWÓW WYSTARCZY JEDEN

Oprócz numeru rachunku zmieni się także sam sposób tworzenia przelewu. Do tej pory używano do tego specjalnych formatek. Od 1 stycznia do opłacenia składek przedsiębiorcy będą korzystać ze zwykłego przelewu, czyli takiego, jakim płacimy np. za gaz czy telefon.

Co więcej jedyne informacje, jakie trzeba będzie wpisać na przelewie to kwota składki, nadawca i odbiorca płatności oraz indywidualny numer rachunku składkowego. Nowe rozwiązanie pozwoliło, więc na zrezygnowanie z konieczności wpisywania wielu dodatkowych informacji. Powinno to zminimalizować zagrożenie błędnego wypełnienia przelewu. E-składka to duże uproszczenie także, dlatego, że nie jest już istotne na ile funduszy i ubezpieczeń opłaca się składki – niemal zawsze będzie to tylko jeden przelew. Wyjątkiem są płatnicy, którzy rozliczają składki nie tylko z tytułu prowadzonej działalności, ale np. dodatkowo za nianie. Oni otrzymają z ZUS dwa numery rachunków i będą tworzyć dwa przelewy. Jest to jednak niewielka grupa płatników składek.