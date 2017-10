Zmiany trenerskie w Polonii Trzebnica

Decyzją zarządu TSSR Polonia w dniu 1 października funkcję trenera pierwszego zespołu przestał pełnić Sławomir Kołodziej. Nowy trener biało-niebieskich powołany został już następnego dnia.



Jak czytamy na stronie TSSR Polonia Trzebnica „Nie była to łatwa decyzja ponieważ uważamy, że trener Kołodziej jest bardzo dobrym szkoleniowcem i zrobił dla klubu wiele dobrego, ale uznaliśmy, że drużyna gra poniżej oczekiwań i potrzebuje nowego bodźca”. Funkcję kierownika pierwszego zespołu przestał także pełnić Robert Kołodziej.

„Pragniemy podziękować Sławomirowi Kołodziejowi za wkład w rozwój klubu. Należy pamiętać, że został w Polonii w najtrudniejszych czasach, wyciągnął drużynę z kryzysu i awansował z klasy okręgowej, nie przegrywając w niej żadnego meczu. Ponadto zawsze zachowywał się profesjonalnie i mamy o nim jak najlepszą opinię.”

Kto zaopiekuje się polonistami?

Tymczasem w poniedziałkowe popołudnie ogłoszono nazwisko nowego trenera drużyny, którym został Paweł Tronina, który co ciekawe jeszcze w sobotę poprowadził MKP Wołów do zwycięstwa nad Unią Bardo. Tymczasem w poniedziałkowe popołudnie ogłoszono nazwisko nowego trenera drużyny, którym został, który co ciekawe jeszcze w sobotę poprowadził MKP Wołów do zwycięstwa nad Unią Bardo.

Nowy trener trzebnickiej drużyny pracę w zawodzie rozpoczynał jeszcze w Polarze Wrocław, gdzie prowadził zespół występujący w Dolnośląskiej Lidze Juniorów. Po przerwie spowodowanej chorobą wrócił do szkolenia młodzieży i objął drużynę trampkarzy Polonii Trzebnica, awansując z nimi do Ligi Okręgowej. Później prowadził juniorów młodszych w trzebnickim klubie – gdy odchodził byli na pierwszym miejscu w tabeli. Następnie zajął się piłką seniorską. Trenował KS Łazy i Iskrę Pasikurowice, a zimą tego roku, przed rundą wiosenną ubiegłego sezonu w duecie z Krzysztofem Tabakiem objął będący na dziewiątym miejscu w tabeli czwartoligowy MKP Wołów i doprowadził go do trzeciej lokaty na koniec sezonu.