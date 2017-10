Więcej połączeń kolejowych

Ilość połączeń kolejowych na trasie Wrocław – Skokowa zostanie już wkrótce zwiększona.

Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz w poniedziałek 25 września 2017 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego wziął udział w spotkaniu z Członkiem Zarządu Województwa Dolnośląskiego Jerzym Michalakiem oraz burmistrzami i przedstawicielami gmin w sprawie uruchomienia połączeń kolejowych w ramach wrocławskiej kolei aglomeracyjnej, pomiędzy poszczególnymi gminami, a Wrocławiem. Połączenia kolejowe na trasie Wrocław – Skokowa i Skokowa – Wrocław będą dofinansowywane również przez samorząd prusicki.

– Od 10 grudnia 2017 roku dzięki nowym połączeniom z Wrocławia do Skokowej o godz. 14:14 i 14:42, a także rozwoju kolei aglomeracyjnej od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych pociągi kursować będą praktycznie co pół godziny – poinformował burmistrz Bandrowicz, dodając: – Dodatkowy pociąg pojawi się również popołudniu ze Skokowej do Wrocławia po godzinie 16.

Dodatkowo pojawi się nowe połączenie weekendowe z Wrocławia do Skokowej o godzinie 2:42 w nocy z soboty na niedzielę.