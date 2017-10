Uwaga| Wprowadzona została zmiana organizacji ruchu w miejscowości Cielętniki

W miejscowości Cielętniki w ostatnich dniach nastąpiła zmiana organizacji ruchu. Dotychczasowa droga główna od strony Miłonowic stała się drogą podporządkowaną.

Bardzo proszę o uważną jazdę teraz przez miejscowość i zastosowanie się do nowego oznakowania pionowego. Na drodze również zostały namalowane białe linie oznakowania poziomego, które jest równie ważne jak znaki drogowe, jazda po wyznaczonych pasach drogowych jest najbezpieczniejsza dla wszystkich użytkowników drogi oraz zachowane jest również bezpieczeństwo pieszych. O rozwiązanie problemu „ścinania” zakrętu mieszkańcy wnioskowali już od wielu lat, tym bardziej ogromnie się cieszę, gdy takie problemy stają się przeszłością. Pamiętam uśmiechniętą buźkę, którą ktoś namalował na przy wjeździe do Cielętnik po zlikwidowaniu przez mnie od wielu lat wystającej krawędzi betonowego bloczka. Dziękuję tajemniczemu autorowi tej buźki, była to bardzo miła niespodzianka. – informuje Agnieszka Wersta, wójt Gminy Zawonia.