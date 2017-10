Uroczystości odpustowe – 750 lecie kanonizacji św. Jadwigi Śląskiej

Już w ten weekend odbędą się główne uroczystości związane ze wspomnieniem św. Jadwigi Śląskiej. Największą grupą, która przybędzie do grobu patronki Śląska w Trzebnicy będą zapewne pielgrzymi piesi.

W sobotę 14 października pielgrzymi wyruszą do Trzebnicy już po raz 38. Przez lata pielgrzymowanie do św. Jadwigi było dziękczynieniem za kolejne lata pontyfikatu Jana Pawła II z prośbą o jego błogosławione owoce Po śmierci papieża oraz jego beatyfikacji, a później kanonizacji, hasła pod którymi odbywały się kolejne wędrówki nawiązywały do myśli przewodniej aktualnego roku duszpasterskiego. Tym razem jest związane z kończącym się rokiem jadwiżańskim i brzmi: „Słuchaj Jadwigi”.

Pątnicy dotrą do Trzebnicy trzema nurtami. Pierwszy, wrocławski, wyruszy spod katedry po nabożeństwie o godz. 6; drugi, z Obornik Śląskich, który wyruszy o godz. 10 spod kościoła pw. św. Judy Tadeusza; a trzeci, z Milicza, wyruszy o godz. 6 spod kościoła pw. św. Andrzeja Boboli. Nie są prowadzone żadne zapisy – do grup może dołączyć każdy. Wszyscy przybędą do Trzebnicy ok. godz. 16. Pół godziny później rozpocznie się wspólna Msza św. przy ołtarzu polowym. Przewodniczył jej będzie abp Józef Kupny, metropolita wrocławski.

Centralne uroczystości jubileuszowe zaplanowane zostały na niedzielę, 15 października. O godzinie 11 mszę świętą koncelebrowaną poprowadzi J.Em.Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz.