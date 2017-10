Trzebniczanin w federacji FEN

Już w sobotę, 14 października gladiatorzy federacji Fight Exclusive Night (FEN) przekroczą progi Hali Orbita, by po raz kolejny zdobyć serca miłośników sztuk walki podczas gali FEN 19 „Bitwa o Wrocław”. Szykuje się pokaz K-1 i MMA w najlepszym wydaniu.



Okazuje się, że wieczór ten przełomowy okazać może się również dla jednego z trzebniczan, mowa o Krzysztofie Kottasie, który w czasie sobotnich walk zadebiutuje w federecji FEN.

Krzysztof Kottas to zawodnik trenujący w klubie UKS Gladius Trzebnica. Na zainteresowanie ze strony FEN zapracował sobie swoją dobrą postawą i sercem do walki w czasie tegorocznego „Summer Camp”. To właśnie tam wywalczył zawodowy kontrakt w Fight Exclusive Night a Paweł Jóźwiak, czyli prezes federacji, wiąże z nim spore nadzieje.

W sobotę zmierzy się w kategorii do 70 kilogramów w formule K-1 z Marcinem Stopką (2-2).