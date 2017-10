Trzebnica Zdrój. Atrapa czy realne marzenie?

Pomysł „uzdrojowania” Trzebnicy budził od początku spore kontrowersje. Swego czasu burmistrz Trzebnicy prowadził ostrą polemikę z ówczesnym starostą trzebnickim Robertem Adachem. O staraniach Trzebnicy było głośno w regionie, audycję „na żywo” z trzebnickiego Rynku transmitowało Radio Wrocław. Obaj włodarze prezentowali swoje poglądy, które były różne. Burmistrz przekonywał, że to powrót do korzeni, że miasto będzie znacznie bardziej atrakcyjne turystycznie. Urzędnicy dowodzili, że wykonane z końcem lat siedemdziesiątych badania wód głębinowych w Lesie Bukowym potwierdziły ich wysokie właściwości lecznicze. „Oprócz zwiększenia prestiżu miasta powstałoby wiele nowych miejsc pracy w sferze obsługi ruchu turystycznego. Jak dowodzą współczesne badania, jedno miejsce w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego generuje kilka miejsc pracy w branżach obsługujących ruch turystyczny m.in. w gastronomii czy hotelarstwie. Ponadto należy zauważyć, że miejscowości uzdrowiskowe pobierają opłaty klimatyczne od turystów i kuracjuszy, które zasilają ich budżety. Dodatkowo budżet państwa dopłaca gminom uzdrowiskowym równowartość całorocznych wpływów z tytułu opłaty klimatycznej, jaką udaje im się pozyskać od przyjezdnych” – przedstawiał korzyści nadania miastu statusu uzdrowiska sekretarz gminy Daniel Buczak.

Robert Adach zwracał z kolei uwagę na to, że „zdrojowość” pociąga za sobą wiele zobowiązań i ograniczeń, przede wszystkim związanych z rozwojem gospodarczym, bo w okolicy nie mogłyby powstawać duże zakłady. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia, wokół miejscowości uzdrowiskowych nie mogą powstawać strefy ekonomiczne i zakłady produkcyjne. Zahamowany zostałby zatem rozwój lokalnej gospodarki przemysłowej. Ówczesny poseł Marek Łapiński również nie był zwolennikiem powrotu do zdrojowego charakteru miasta, bo jak mówił, „wstrzymałoby to rozwój przedsiębiorczości i co za tym idzie stworzenia dodatkowych miejsc pracy”.

Zaporowe warunki dla Trzebnicy Aby zrozumieć, jak poważne zadania stawia się przed kandydatami do uzyskania statusu uzdrowiska, sprawdziliśmy, jakie konkretnie warunki musi spełnić miejscowość. Uznanie miejscowości za uzdrowisko dokonuje w drodze rozporządzenia – Rada Ministrów, na wniosek Ministra Zdrowia, po wystąpieniu i opracowaniu operatu uzdrowiskowego przez daną gminę. Zapytaliśmy Ministerstwo o to, jakie warunki miasto musi spełnić. Okazuje się, że jest ich wiele, bo status uzdrowiska lub obszaru ochrony uzdrowiskowej może być nadany obszarowi, który spełnia następujące warunki: posiada klimat o właściwościach leczniczych; posiada złoża naturalnych surowców leczniczych o potwierdzonych właściwościach leczniczych; na jego obszarze znajdują się zakłady lecznictwa uzdrowiskowego i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego, przygotowane do prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego (ten warunek nie jest konieczny przy ubieganiu się gminy o status obszaru ochrony uzdrowiskowej); spełnia określone w przepisach o ochronie środowiska wymagania w stosunku do środowiska; posiada infrastrukturę techniczną w zakresie gospodarki wodno – ściekowej, energetycznej, w zakresie transportu zbiorowego, a także prowadzi gospodarkę odpadami. Warunków do spełnienia jest jeszcze więcej, a wszystkie można sprawdzić w przepisach ((Dz. U. z 2012 r. poz. 651, z późn. zm.). Czy Trzebnica ma szanse na stanie się uzdrowiskiem, w momencie kiedy w mieście wykonano drogi i chodniki, a nie zmodernizowano sieci kanalizacyjnej, co doskonale widać po większych ulewach, a kiedy zmienia się pogoda, w niektórych miejscach „czuć w powietrzu”, że miasto ma problem z kanalizacją, ponieważ na ulicach po prostu śmierdzi? Ponadto, w okolicach stawów zezwolono na gęstą i wysoką zabudowę, co również uniemożliwia nadanie statusu uzdrowiska.

Uruchomiono tam co prawda tężnie solankowe, których budowa kosztowała około 150 tys. zł, ale według specjalistów, to jedynie „atrapy prawdziwych tężni”. Jedna z ekspertek, którą zapytaliśmy o działanie trzebnickich tężni powiedziała, że: „trzebnicki obiekt jest mały, wygląda bardziej, jak atrapa (…) Tak, czy inaczej, nie będzie to obiekt leczniczy, ale urządzenie służące raczej do rekreacji – uważa dr Teresa Latour, kierownik Zakładu Tworzyw Uzdrowiskowych w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładzie Higieny w Poznaniu.

– Temat który Pani porusza jest wieloelementowy i złożony. Proszę tego nie odebrać źle, ale moim zdaniem planowana wielkość obiektu (w Trzebnicy – przyp. red.) nie jest adekwatna do oczekiwanego efektu – skomentował Mariusz Krupa, Członek Zarządu Przedsiębiorstwa Uzdrowisko Ciechocinek S.A.

Tężnie działają od kilku dni. Jak się okazuje, trzebniczanie chętnie w nich przesiadują. Czy mają one jednak realny wpływ na poprawę zdrowia? Eksperci uważają, że nie.

Kudowa Zdrój, Krynica Zdrój, Lądek Zdrój czy Świeradów Zdrój to miejscowości znane w całej Polsce. Czy Trzebnica do nich dołączy? Przecież jest tu już basen – Gminny Park Trzebnica Zdrój, ośrodek zdrowia – Gminne Centrum Medyczne Trzebnica Zdrój, jest też wielki napis z kwiatów na ul. I-go Maja – Zdrój. Ale to niestety koniec, bo miasto Trzebnica jest zdrojem tylko z nazwy… gminnych spółek.