Taekwon-do: Czerwińska otrzymała stypendium Prezydenta Wrocławia!

Jest nam bardzo miło poinformować, że Dominika Czerwińska, uczennica jednej z wrocławskich szkół, otrzymała stypendium Prezydenta Wrocławia za celujące wyniki w nauce oraz szczególne osiągnięcia sportowe w programie PROMOVERE TALENTA. Dominika ćwiczy na co dzień w sekcji Oborniki Śląskie pod okiem trenerów Gąsiora i Kowalczyka. Pod koniec zeszłego roku szkolnego dostała się do Kadry Narodowej Taekwon-do pod patronatem Wiceprzewodniczącego Parlamentu Unii Europejskiej z najlepszym wynikiem punktowym w Polsce. Jest juniorką młodszą. W listopadzie czeka ją, wraz z innymi Kadrowiczami, wyjazd do Wielkiej Brytanii na największą imprezę Taekwon-do tradycyjnego w roku 2017, o której już pisaliśmy na naszych łamach.

Życzymy powodzenia i gratulujemy stypendium !

W Liceum Ogólnokształcącym w Obornikach Śląskich odbywają się treningi Taekwon-do – są aż 4 grupy wiekowe począwszy od przedszkolaków.

Więcej info na obornikislaskie.gpft.pl oraz pod nr telefonu 781 324 612.