Rynek będzie taki jak dawniej

Od kilkunastu dni w Żmigrodzie trwa pierwszy od wielu lat remont placu rynkowego. Centrum miasta bardzo się zmieni po remoncie, ma być takie jak dawniej. Na rynek wróci historyczny pręgierz. Co jeszcze się zmieni?



Włodarze miasta już od dawna chcieli, aby plac rynkowy

wyglądał jak dawniej

Remont to jednak dość spore obciążenie dla budżetu gminy. Wykonano projekt, uzgodniono wszystkie szczegóły z konserwatorem zabytków i szukano źródła, z którego można by uzyskać dofinansowanie. Projekt pod nazwą: „Rewitalizacja placu rynkowego w Żmigrodzie celem nadania mu reprezentacyjnej i centrotwórczej funkcji” otrzymał dofinansowanie w kwocie 2 058 694 zł, a dodajmy, że szacowano iż całkowita wartość projektu to 2 421 993 zł. Wkład własny gminy miał być naprawdę niski.

Jak podkreślał burmistrz Robert Lewandowski, dla miasta ważne jest to, że centrum miasta odzyska historyczny wygląd, ale także fakt, że z budżetu gminy zostaną wydane niewielkie pieniądze.

Remont ruszył pełną parą

Remont rozpoczął się od zamknięcia centrum miasta – placu rynkowego. Przystanek, na którym zatrzymują się busy i autobusy został przeniesiony pod Wieżę Ciśnień, kilkaset metrów dalej. Na rynek nie można teraz wjechać. Wykonawca przygotował sobie najpierw teren. Zerwano dotychczasową nawierzchnie, wycięto kilka drzew, chociaż nie wszyscy mieszkańcy byli z tego powodu zadowoleni. Burmistrz tłumaczył, że wycinka była konieczna, bo drzewa były już bardzo wysokie i mogłyby stwarzać zagrożenie. Co więcej, powiedział, że już na wiosnę na rynku znów powinno być zielono. Tym razem posadzona ma być niska zieleń. Dzięki temu widok na rynek będzie lepszy i będą się na nim mogły odbywać imprezy.

Zakończenie prac zaplanowano

na 9 grudnia

To własnie na odnowionym rynku ma zostać zorganizowany Kiermasz Bożonarodzeniowy.